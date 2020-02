Microsoft dévoile un nouveau design de logo pour les applications Windows signature – .

Les nouvelles icônes de Windows 10. (Microsoft Photo)

La façon dont les gens utilisent leurs appareils évolue, et Microsoft adopte cela avec un nouveau look pour son cadre d’applications Windows.

Microsoft est au milieu d’une refonte de ses outils de signature et des icônes qui les reflètent depuis des années, pour correspondre à une époque où la plupart des gens utilisent quotidiennement plusieurs appareils et ne sont pas verrouillés sur un seul système d’exploitation. Microsoft a dévoilé le nouvel ensemble d’icônes d’application cette semaine pour aider les produits à se démarquer dans les écosystèmes en dehors de Windows.

«Nos écosystèmes d’expérience sont incroyablement complexes et ont commencé à se répandre hors de Windows dans des plates-formes tierces comme Android, iOS et Mac», a écrit Christina Koehn, chef de conception pour la division Windows et appareils de Microsoft, dans un article moyen. “Nous nous engageons à rendre nos icônes familières, belles et inclusives au sein des phénomènes modernes des expériences multiplateformes et multi-appareils.”

Les nouvelles icônes. (Microsoft Photo)

Sous le PDG Satya Nadella, Microsoft a mis l’accent sur l’optimisation de ses applications et outils de signature pour Android et iOS. Des exemples récents incluent la nouvelle application mobile Office et l’extension de Xbox Live aux smartphones.

Fin 2018, Microsoft a mis à jour les icônes de ses applications Office signature: Word, Excel et PowerPoint. Il a mélangé des logos familiers avec un look 3D et agrandi les lettres pour souligner le contenu créé sur ces programmes.

Microsoft a appliqué ces principes aux nouvelles icônes Windows. Les bords lissés, les icônes colorées et la profondeur 3D sont des caractéristiques communes de cette refonte.

Les nouvelles icônes arriveront sur les appareils via des mises à jour via le Microsoft Store. Les premières nouvelles icônes, pour Mail et Calendrier, ont fait leurs débuts hier pour Windows Insiders.