Microsoft dit qu’il manquera les prévisions de revenus pour le segment d’activité Windows en raison du coronavirus – .

Microsoft a annoncé mercredi qu’il manquerait ses prévisions de revenus trimestriels pour son secteur d’activité «Plus d’informatique personnelle» en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Bien que nous voyions une forte demande Windows conforme à nos attentes, la chaîne d’approvisionnement revient à un fonctionnement normal à un rythme plus lent que prévu lors de notre appel de résultats du T2”, a déclaré la société dans un communiqué. «Par conséquent, pour le troisième trimestre de l’exercice 2020, nous ne nous attendons pas à respecter nos directives du segment Plus d’Informatique Personnelle, car Windows OEM et Surface sont plus négativement impactés que prévu. Toutes les autres composantes de nos prévisions pour le troisième trimestre restent inchangées. »

Dans le cadre de son rapport sur les résultats du trimestre de décembre, Microsoft s’attendait à déclarer un chiffre d’affaires de 10,75 à 11,15 milliards de dollars pour le segment More Personal Computing, qui comprend Windows, Xbox, Surface et les entreprises connexes. La société avait déjà publié une gamme plus large “pour refléter l’incertitude liée à la situation de la santé publique en Chine”.

Les actions ont baissé de 2% dans les échanges après les heures normales de bureau.

La division More Personal Computing a augmenté au cours du trimestre des fêtes pour atteindre 13,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, contre un peu moins de 13 milliards de dollars il y a un an, reconquérant le titre de division la plus importante de l’entreprise. Microsoft a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel total de 36,9 milliards de dollars.

Apple a déclaré la semaine dernière qu’il manquerait ses prévisions de revenus trimestriels en raison de l’épidémie, qui a infecté environ 80 000 personnes et tué plus de 2 700. Diverses autres sociétés comme Expedia et Nintendo ont également signalé des perturbations.

«Au fur et à mesure que les conditions évoluent, Microsoft agira pour garantir la santé et la sécurité de nos employés, clients et partenaires pendant cette période difficile», a déclaré Microsoft. «Nous continuerons également à travailler en partenariat avec les autorités sanitaires locales et mondiales pour fournir une assistance supplémentaire. Nous apprécions profondément l’engagement des personnes et des organisations qui se sont unies pour faire face à cette urgence sanitaire; nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés à travers le monde. »