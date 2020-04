Microsoft Edge dépasse Firefox, désormais le deuxième navigateur le plus populaire au monde

Moins de trois mois après avoir quitté la version bêta, le navigateur Edge basé sur Chromium de Microsoft a dépassé Firefox pour devenir le deuxième navigateur Web le plus populaire au monde, comme le rapporte Bleeping Computer.

En mars 2020, Microsoft Edge détenait 7,59% du marché des navigateurs selon NetMarketShare – loin de Google Chrome, qui est de loin le plus populaire avec 68,5%.

(Crédit image: NetMarketShare)

Cela place enfin Microsoft Edge devant Firefox de Mozilla – auparavant le plus grand concurrent de Chrome mais maintenant à la troisième place avec seulement 7,19% de l’audience du navigateur.

Bien sûr, les chiffres de Microsoft Edge seraient probablement encore plus élevés sans les 5,6% d’utilisateurs qui utilisent encore Internet Explorer 11, plaçant l’ancien navigateur en quatrième position devant le navigateur Safari d’Apple, qui ne détient que 3,62% de la part de marché.

Quant à savoir pourquoi les gens ont commencé à affluer vers le nouveau et amélioré Microsoft Edge, il y a un certain nombre de raisons: premièrement, il est devenu beaucoup plus rapide ces derniers temps, il vous empêchera de télécharger des adwares et des cryptomères, et il vous permettra enfin abandonner Bing pour Google.