Microsoft Edge est désormais le deuxième navigateur le plus utilisé au monde

Cinq ans se sont écoulés depuis l’arrivée de Microfost Edge, le successeur d’Internet Explorer, et enfin sa présence a commencé à être pertinente sur le marché, revendiquant le deuxième titre de navigateur le plus utilisé au monde, dépassant son concurrent le plus proche: Firefox.

Selon les informations de la société d’analyse NetMarketShare, Microsoft Edge a battu Mozilla Firefox en part de marché en mars dernier, revendiquant la deuxième place sur le podium pour les navigateurs Internet les plus utilisés au monde. Cependant, la différence de pourcentages est très faible: 7,59% contre 7,19, soit seulement 0,40%.

Le «nouveau» Edge, basé sur Chromium, est officiellement arrivé en janvier et les améliorations intégrées, telles que la compatibilité avec les extensions Chrome, semblent avoir été bien accueillies par les utilisateurs de Windows 10. Il en est ainsi qu’Edge est désormais le deuxième navigateur les plus utilisés au monde.

Le site BleepingComputer note qu’en mars 2019, NetMarketShare a enregistré 9,27% de part de marché pour Firefox, mais il a lentement perdu sa présence jusqu’à ce qu’il atteigne le point de cette année. En revanche, le navigateur Microsoft a enregistré une présence de 5,20% à la même période l’an dernier, mais les améliorations obtenues avec le cœur de Chrome et le travail de l’entreprise semblent avoir convaincu les utilisateurs, reflétée par sa croissance de 2,39 points de pourcentage.

Cependant, le léger avantage d’Edge sur Firefox pourrait être dû au fait que le navigateur de Microsoft est «la nouveauté» sur le marché, en raison des récentes améliorations. Ce sera dans les mois à venir qu’il sera déterminé si votre avantage augmente ou diminue, et la situation revient au navigateur Mozilla ci-dessus. Au moins maintenant, plus de gens utilisent Edge pour plus que simplement télécharger Chrome.

Les deux navigateurs sont très loin de Google. NetMarketShare rapporte que Chrome a une présence sur le marché de 68,50%, une énorme différence par rapport à 7,59% d’Edge, de sorte que Microsoft et Mozilla ont un long chemin à parcourir s’ils ont l’intention de nuire à Google.

