Microsoft Edge, le navigateur optimisé pour Windows 10 est renouvelé

Dans ces heures, Microsoft a décidé de publier une nouvelle mise à jour pour son navigateur Edge mais ce n’est pas une simple mise à jour pour introduire de nouvelles fonctionnalités. Les techniciens de Redmond ont en effet complètement réécrit l’application basé sur la plate-forme Chromium.

Cette plateforme il s’agit essentiellement d’un projet Open-Source d’un navigateur Web, librement utilisable et personnalisable. À partir de Chromium, certains des navigateurs Web les plus connus et les plus utilisés sont développés Google Chrome (d’où il tire son nom) et Vivaldi.

Microsoft garantit que l’expérience utilisateur avec le nouveau Edge sera optimisée pour les utilisateurs Windows. En fait, le navigateur a passé avec succès plus d’un an de tests sur différentes plates-formes, à partir des versions les plus récentes de Windows 10, en passant par Windows 8 et 7. Le la compatibilité est également garantie pour macOS, iOS et Android. Une version Linux est également en cours de développement, attendue dans les prochains mois.

Basé sur le chrome, l’arrangement de certains éléments peuvent rappeler Chrome. Cependant, comme il s’agit d’un produit Microsoft, il est clair que la marque a décidé d’éliminer tous les appels directs à Google et intégrer les services de Redmond à la place. Il sera possible d’importer toutes vos données de l’ancien Edge afin de ne pas perdre les mots de passe et les sites favoris enregistrés au fil du temps.

L’ancienne version du navigateur sera remplacée automatiquement par Microsoft au cours des prochaines semaines. En fait, la mise à jour sera liée aux mises à jour du système et sera notifiée dès le début du déploiement. Cependant, les utilisateurs intéressés à priver le nouveau Microsoft Edge en aperçu ils peuvent accéder à la page dédiée et télécharger.