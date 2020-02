Microsoft Edge n’est pas un navigateur sécurisé selon Google

Microsoft Edge ce n’est pas sûr selon ce que dit Google. Microsoft a récemment décidé de baser son propre Navigateur Edge sur le code Chrome open source, mais apparemment, Google n’est pas sûr que le navigateur soit sécurisé.

Comme indiqué par WindowsLatest, le géant de l’Internet a commencé à émettre un avertissement pour les utilisateurs de Microsoft Edge qui tentent de installer des extensions Chrome. En effet, il prétend que le navigateur Google Chrome est l’option la plus sûre. Ce message d’erreur semble apparaître lorsque les chaînes de l’URL indiquent que l’utilisateur se trouve dans le navigateur Edge.

Microsoft Edge reçoit les critiques de Google

De nombreux navigateurs sont basés sur le code Chromium, mais seul Chrome de Google est officiellement pris en charge par la société. Cependant, Google s’entendait généralement bien avec d’autres, dont Vivaldi et Brave. C’est pourquoi il est un peu surprenant et aussi inquiétant de voir Google identifier apparemment son principal concurrent et utiliser des tactiques discutables pour décourager les utilisateurs de quitter Chrome.

Un autre facteur important est que Google n’a pas encore expliqué comment et pourquoi la sécurité d’Edge est inférieure à la sienne. En réponse, Edge et d’autres, comme Vivaldi, modifient le fonctionnement de leurs navigateurs pour rendre plus difficile la détection et le filtrage des utilisateurs comme le fait Google. Bien que ce développement récent ne soit pas une attaque contre Microsoft, il ne supporte même pas exactement la nature open source par Chrome.

En attendant, le nouveau Microsoft Edge vient d’obtenir le support des collections dans Microsoft Edge Beta. La fonction vous permet de regrouper des pages Web en collections pour organiser les plans utilisateur. La mise à jour apporte Microsoft Edge Beta à la version 81.0.416.12 et apporte également de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Les collections sont une fonctionnalité populaire pour le navigateur et Microsoft continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Récemment, la société a ajouté la possibilité de partager des collections, une option pour ouvrir tous les liens d’une collection dans une nouvelle fenêtre et la possibilité d’accéder aux collections sur tous les appareils.