Microsoft Edge peut être rapide, mais il présente des problèmes de confidentialité évidents – .

Microsoft a publié un navigateur Edge remanié le mois dernier, car il semble éloigner certains utilisateurs de Google Chrome.

Les premières comparaisons de Microsoft Edge ont révélé que le nouveau navigateur était assez impressionnant en ce qui concerne les performances globales.

Une nouvelle étude de sécurité révèle cependant que Microsoft Edge peut avoir des problèmes de confidentialité évidents.

En témoignage de la vitesse à laquelle le paysage technologique peut évoluer, il fut un temps – bien que cela ressemble à l’histoire ancienne maintenant – où Internet Explorer de Microsoft était le navigateur Web le plus populaire au monde. Internet Explorer, cependant, verrait bientôt sa part du marché diminuer de façon drastique alors que Google Chrome – qui a été lancé en 2008 – commençait à prendre de la vitesse.

Avance rapide jusqu’en 2020 et le navigateur Chrome de Google est sans conteste le premier navigateur Web. Le mois dernier, Chrome détenait une part de marché des navigateurs de 67%. Pendant ce temps, Firefox, Internet Explorer et Microsoft Edge détiennent respectivement 9%, 7,4% et 5,6% du marché des navigateurs.

Bien que vous puissiez prouver que nul navigateur ne sera en mesure de détrôner Google Chrome, Microsoft a publié le mois dernier un navigateur Edge entièrement repensé pour Mac et PC. Notamment, le nouveau navigateur Edge est basé sur Chromium, qui se trouve être la base de code open-source sur laquelle Google Chrome est basé.

D’après les premiers tests, le nouveau navigateur Edge de Microsoft semble être la vraie affaire en termes de performances. En effet, la récente version de Microsoft Edge a incité certains à se demander si Microsoft pourrait réellement voler certains utilisateurs de Chrome.

Maintenant, si vous êtes curieux de prendre Microsoft Edge pour un test, il convient de noter que le navigateur peut avoir son lot de problèmes de confidentialité. En bref, vous voudrez peut-être suspendre le téléchargement de Microsoft Edge jusqu’à ce que vous examiniez de plus près une étude réalisée par Douglas J Leith de la School of Computer Science & Statistics du Trinity College de Dublin, en Irlande.

Leith a effectué une série de tests de sécurité impliquant Google Chrome, Mozilla Firefox, le navigateur Safari d’Apple, le navigateur Brave, Microsoft Edge et le navigateur Yandex.

L’étude se lit en partie:

Du point de vue de la confidentialité, Microsoft Edge et Yandex sont beaucoup plus inquiétants que les autres navigateurs étudiés. Les deux envoient des identifiants qui sont liés au matériel de l’appareil et qui persistent donc lors des nouvelles installations de navigateur et peuvent également être utilisés pour lier différentes applications exécutées sur le même appareil. Edge envoie l’UUID matériel de l’appareil à Microsoft, un identifiant fort et durable qui ne peut pas être facilement modifié ou supprimé. De même, Yandex transmet un hachage du numéro de série matériel et de l’adresse MAC aux serveurs principaux. Autant que nous pouvons dire, ce comportement ne peut pas être désactivé par les utilisateurs. En plus de la fonctionnalité de saisie semi-automatique de recherche (qui peut être désactivée par les utilisateurs) qui partage les détails des pages Web visitées, les deux transmettent des informations sur les pages Web aux serveurs qui ne semblent pas liés à la recherche de saisie semi-automatique.

L’étude indique en outre:

Sur la page d’accueil d’Edge, l’URL http://leith.ie/nothingtosee.html a été collée dans la barre supérieure du navigateur. Même cette simple action a un certain nombre de conséquences indésirables:

1) Avant de naviguer vers http://leith.ie/nothingtosee.html Edge transmet d’abord l’URL à http://www.bing.com (il s’agit d’un appel à l’API de saisie semi-automatique Bing, et partage donc l’historique de navigation des utilisateurs avec le Service Bing de Microsoft). Edge contacte également vortex.data.microsoft.com (qui transmet le cookie mentionné ci-dessus)

2) Après avoir accédé à http://leith.ie/nothingtosee.html Edge, puis transmet l’URL à nav.smartscreen.microsoft.com/, partageant l’historique de navigation des utilisateurs avec un deuxième serveur Microsoft.

Edge a certainement beaucoup à offrir, mais assurez-vous d’être au courant des problèmes de confidentialité avant de plonger.

