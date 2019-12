Microsoft en 2019: un an d'Edge gagne et Windows échoue

En regardant 2019, a-t-elle été une bonne année pour Microsoft? Ce n'était certainement pas tout bon fonctionnement, c'est sûr, surtout pas en ce qui concerne Windows 10, qui a été témoin de ce qui ne peut être décrit que comme une série stupéfiante de bévues et de bugs, car des correctifs pour divers problèmes ont à leur tour créé de nouveaux problèmes.

Il y avait aussi des hauts, car Microsoft a fait des progrès impressionnants avec le navigateur Edge remanié, et également un certain nombre de mouvements astucieux sur le front des jeux, dont le moindre n'était pas la révélation d'une puissante Xbox nouvelle génération.

En parlant de Xbox Series X (anciennement connu sous le nom de Project Scarlett), nous aborderons brièvement les progrès de Microsoft dans le domaine des consoles, mais notez que nous nous concentrons principalement sur le front informatique ici (c'est-à-dire les PC et Windows).

(Crédit d'image: Microsoft)

Erreurs de bogue Windows 10

Malheureusement, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque vous mentionnez Microsoft pour 2019 est la débâcle assez franchement à la tête de laquelle une série de mises à jour cumulatives ont été supprimées, ce qui a résolu des bugs d'une part, mais en a causé d'autres en même temps.

Cet épisode a commencé au début du mois de septembre, avec un correctif pour corriger des bogues relativement mineurs qui avaient été corrigés depuis un certain temps – mais la mise à jour cumulative en question a fini par provoquer un nouveau problème par lequel Cortana a commencé à augmenter l'utilisation du processeur. Ensuite, lorsque Microsoft a corrigé cette faille de Cortana, il a par inadvertance déclenché plus de bogues avec le menu Démarrer et la barre des tâches, et il a rompu la connectivité Internet pour certains utilisateurs. Et cela a continué, et ainsi de suite…

En fin de compte, ce bagage à main nous a incités à évoquer un article d'opinion sur ces problèmes (et d'autres – comme un “ correctif '' pour Windows Defender désactivant efficacement les analyses de virus les plus couramment utilisées) et sur la façon dont ils pourraient endommager sérieusement la réputation de Microsoft ce qui pourrait avoir des répercussions durables.

Les choses se sont un peu apaisées sur le front des bugs vers la fin de l'année, mais Microsoft y a remis le pied quand, en décembre, le géant du logiciel a déployé de manière embarrassante une mise à jour destinée aux entreprises pour les utilisateurs de Windows 10 Home – pour la deuxième fois, pour empirer les choses. De toute évidence, l'assurance qualité bancale était une tache noire certaine dans le cahier des charges 2019 de Microsoft.

(Crédit d'image: Microsoft)

Avancer légèrement

Microsoft a été occupé à travailler sur son navigateur Edge amélioré basé sur Chromium toute l'année, et il s'est bien adapté, introduisant quelques éléments astucieux, y compris des mesures pour renforcer la confidentialité en ligne, augmenter la mise sur le front de la sécurité, ainsi qu'une charge d'autres choses (et bien sûr un mode sombre – tout a besoin d'un mode sombre).

De manière générale, le nouveau Edge a été bien accueilli par les testeurs, et il y a une atmosphère plutôt positive sur ce que Microsoft a fait avec le navigateur, et comment il pourrait éloigner les gens de Chrome (notamment parce qu'il n'est pas un tel porc de mémoire ).

Cela dit, Microsoft a encore une sacrée montagne à gravir avec Edge, car le navigateur existant a une part de marché pitoyablement petite, et dans les statistiques les plus récentes de Net Applications au moment de la rédaction, il a légèrement (encore) glissé sous 6%. Lorsqu'il sera officiellement lancé en janvier 2020, le Edge remanié sortira sans aucun doute du combat – mais l'un des adversaires les plus délicats qu'il peut affronter est le spectre de son ancienne réputation.

Il y a aussi la considération que maintenant Microsoft va de l'avant avec Chromium, les cloches et les sifflets apportés à Edge bénéficieront également au navigateur Chrome dominant de Google. Néanmoins, il est clairement louable de voir Microsoft s'engager comme ça, et en fait courir avec une poussée plus large dans le monde open source sur de nombreux fronts (y compris le renforcement sérieux de la prise en charge de Linux dans Windows 10).

Bien sûr, Edge arrive sur Linux, et une grande partie de la stratégie de Microsoft avec le nouveau navigateur consiste à le déployer sur plusieurs plates-formes. Bien qu'il soit discutable de l'impact qu'Edge pourrait avoir dans certaines de ces arènes – les fans de Linux ne sautent généralement pas de haut en bas pour adopter les produits Microsoft – cette décision donne toujours au navigateur remanié les meilleures chances possibles (contrairement à l'Edge original, qui était limité exclusivement à Windows 10).

Dans l'ensemble, l'Edge redémarré a donc touché une note positive pour Microsoft cette année, mais le véritable test viendra en 2020, lorsque ces plans les mieux préparés seront testés dans la réalité post-lancement.

(Crédit d'image: Microsoft)

Surfacing

Sur le plan matériel, Microsoft a impressionné par ses produits Surface à certains égards et est resté nettement statique à d'autres égards.

La plupart de l'excitation était autour du Surface Neo et Duo, qui ont été révélés, mais ne seront pas lancés avant 2020. Le Neo est un appareil à double écran qui est essentiellement deux tablettes articulées comme un livre (avec un petit clavier physique magnétiquement s'attache à l'écran inférieur en cas de besoin, occupant environ la moitié de l'affichage).

Couplé à Windows 10X, une nouvelle version du système d'exploitation de bureau spécialement conçu pour les produits à double écran, Neo promet une intégration étroite des logiciels et du matériel qui, espérons-le, offrira des niveaux de polyvalence que nous n'avons jamais vus auparavant dans un hybride Surface.

Surface Duo est essentiellement une version plus petite de Neo, et à toutes fins utiles, c'est le téléphone pliable de longue date de Microsoft (il fonctionne sous Android, pas Windows). Bien que Microsoft le présente comme un ordinateur de poche et essaie de s'éloigner du concept qu'il s'agit d'un smartphone à double écran (il est capable de faire des appels téléphoniques, soit dit en passant – mais ce n'est pas un téléphone, n'est-ce pas? ).

Ces pièces matérielles représentent l'avenir passionnant de Surface, mais malheureusement, les produits réellement sortis en 2019 n'ont pas été à la hauteur. Le Surface Pro X représentait au moins un tir sur quelque chose de différent, mais dans notre examen, nous avons constaté que bien qu'il s'agissait d'un 2-en-1 très élégant et très portable, l'appareil est tout simplement trop cher pour les niveaux de performance de base fournis par le processeur ARM, et la vie de la batterie était décevante aussi.

Pire encore, la dernière mise à jour de Microsoft pour la gamme vétéran Surface Pro était extrêmement décevante et presque oubliée dans l'ombre de tous les produits susmentionnés. Bien que la Surface Pro 7 ait profité de l'introduction d'un port USB-C, ce déplacement était attendu depuis longtemps (et le connecteur de type C ne prend pas en charge Thunderbolt 3 non plus).

Et oui, nous avons également obtenu un nouveau processeur qui était une bonne mise à niveau sur le plan des performances – en particulier avec de bien meilleurs graphiques intégrés Intel Iris Plus – mais alors que Microsoft a donné d'une main, le nouveau processeur a eu un effet négatif sur la durée de vie de la batterie. Et sinon, la Surface Pro 7 est restée à peu près identique à son prédécesseur, ce qui était décevant. De même, le Surface Laptop 3 n'était pas tout ce que nous espérions non plus.

Donc, en bref, on nous a montré des appareils très prometteurs pour 2020, mais ce que nous avons réellement obtenu ici et maintenant était au mieux assez piéton. Sur une note plus positive, il est certes bon de voir Microsoft prendre son temps avec les appareils à double écran – quelque chose sur lequel il a fait du bruit auparavant – pour s'assurer que la société les corrige.

Surface Neo et Duo sont des initiatives massives pour Microsoft – le chef de produit de l'entreprise, Panos Panay, a admis qu'il s'agissait d'un pari – mais le temps que cela prend, et l'accent qu'il donne à cette nouvelle race de matériel à double écran est encourageant, nous devons donc donner à Microsoft une coche à cet égard.

(Crédit d'image: Shroud / Microsoft)

Le mélanger

Dans le monde du streaming en direct, Microsoft a fait de son mieux pour pousser Mixer contre des services dominants comme Twitch. En juillet dernier, Microsoft a décrété son décrochage en déclarant qu'il mettait en place des mesures pour aider à lutter contre certains des comportements toxiques qui peuvent ternir la communauté des joueurs (ou toute communauté en ligne, d'ailleurs).

Puis est venu le mouvement vraiment intéressant – Microsoft a braconné deux grands streamers Twitch. Et quand nous disons grand-nom, nous voulons dire un nom vraiment énorme: Ninja et Shroud. Cela a considérablement rehaussé le profil du service de streaming de Microsoft, et si plus d'argent va être dépensé à cet égard, nous pourrions voir que les choses commencent vraiment à se produire pour Mixer.

Là encore, ces mouvements n'ont pas eu beaucoup d'impact à court terme, et Mixer a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir quelque chose de comparable à Twitch, qui détient environ les trois quarts du marché du streaming.

Pourtant, ce que nous avons vu se produire en 2019 pourrait simplement prédire l'un des plus grands changements – et en fait des chocs – dans cette ligne de touche de l'industrie du jeu. Et plus largement, cela montre à quel point Microsoft met l'accent sur la promotion du côté du jeu de son entreprise ces jours-ci.

(Crédit d'image: Microsoft)

Xbox-ing intelligent

En parlant de cette grande poussée sur le front du jeu, Microsoft avait beaucoup à dire lors de l'E3 en juin. Naturellement, le sommet de la facture était la révélation de la Xbox de nouvelle génération, la console étant annoncée comme (jusqu'à) quatre fois plus puissante que la Xbox One X, rien de moins; et qu'il serait lancé avec Halo Infinite.

La Xbox Series X sera en vente pendant les vacances 2020 (et a été encore taquinée à la fin de l'année aux Game Awards 2019, lorsque nous avons eu notre premier aperçu de ce qui ressemble plus à un PC de jeu tour – quoique compact – qu'un console typique).

Sur le front du PC, cependant, la grande nouvelle a été l'arrivée du service d'abonnement de Microsoft, Xbox Game Pass, pour les joueurs sur PC. Le service est un peu déroutant et toujours en version bêta, mais nous couvrons tout ce que vous devez savoir ici. La version courte est que vous y accédez via la nouvelle application Xbox dans Windows 10, et elle propose une bibliothèque de plus de 100 jeux actuellement pour un abonnement de 5 $ / 4 £ / 4,95 AU $ par mois (au moins tant qu'elle reste en version bêta).

Il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre – encore une fois, ce n'est pas vraiment inattendu pour les logiciels bêta – mais il existe également des jeux assez intelligents, et cela représentait un ajout très utile pour PC. En effet, tout au long de l'année, Microsoft a fait toutes sortes de bruits sur la façon dont il a plutôt laissé tomber les joueurs PC par le passé, et que tout cela allait changer.

Le Xbox Game Pass en fait partie, tout comme l'introduction d'une charge de titres Xbox Game Studio sur Steam – y compris Gears 5 – et tout cela a été un changement rafraîchissant pour 2019.

(Crédit d'image: Microsoft)

Futur nuageux

Le dernier gros rouage de la machine de jeu de Microsoft en 2019 était Project xCloud, le service de streaming de jeux de la firme qui a lancé un aperçu public en octobre. L'idée est de vous permettre de diffuser des jeux sur n'importe quel appareil, et bien qu'il ne prenne actuellement en charge que les téléphones mobiles, les PC Windows 10 seront couverts en 2020.

Le gros avantage de Microsoft ici est qu'il dispose de l'infrastructure nécessaire, commandant déjà un grand réseau de centres de données (Azure). Le plan est d'avoir éventuellement une énorme bibliothèque de jeux – bien que les options soient assez limitées maintenant – et de permettre aux joueurs de diffuser les jeux Xbox qu'ils possèdent déjà.

Encore une fois, Microsoft semble fléchir ses muscles et exploiter potentiellement ces coffres profonds, avec des informations selon lesquelles la société envisage de sécuriser des jeux exclusifs pour Project xCloud – bien que ce ne soit qu'une rumeur, et de telles transactions seraient probablement des années plus tard. Mais on peut bien croire que c'est le cas.

En ce qui concerne la réalité de Project xCloud en ce moment, nos impressions sont que Microsoft cloue les choses dans le département crucial de la latence, et les performances globales sont bonnes, malgré certains problèmes (mais encore une fois, avec une version bêta, des gremlins sont attendus).

C'est donc un autre point positif, mais Google Stadia a le saut sur Microsoft dans ce secteur, ayant déjà lancé avec des résultats impressionnants – au moins pour ceux qui ont de bonnes connexions Internet. D'après ce que nous avons vu très tôt, Microsoft pourrait avoir un avantage en termes de performances avec des vitesses à large bande plus moyennes (et cela pourrait être un aspect clé, bien sûr).

(Crédit d'image: Future)

Réflexions finales

Microsoft 2019 était vraiment tout à propos de Microsoft 2020. Ce que nous entendons par là, c'est que les produits complets qui sont réellement sortis en 2019 n'étaient pas particulièrement criants, mais Microsoft posait un poids lourd de fondations pour un succès l'année prochaine.

Nous avions donc un ensemble assez décevant d'appareils Surface, et un lancement particulièrement peu inspirant de la Surface Pro 7. Et la réputation de Windows 10 a échappé à un flak grâce à tous ces incidents de bogues causant encore plus de bogues, bien qu'au moins Microsoft ait évité toute catastrophe majeure avec ses mises à jour semestrielles.

Cela dit, il n'y avait pas grand-chose à faire avec les grosses mises à jour, la deuxième sortie de 2019 étant en fait un simple service pack sans nouvelles fonctionnalités majeures. Donc, lorsque Windows 10 n'était pas en proie à des gremlins, le reste de l'année était plutôt incitant au bâillement.

Mais vient ensuite la promesse, et tout le travail préparatoire pour 2020. Cela comprenait la poursuite de travaux impressionnants sur Edge, qui ont généralement été bien reçus de manière anecdotique, et pourraient avoir un impact important l'année prochaine. Ensuite, nous avons la Surface Neo et Duo sur le point de prendre la polyvalence informatique à un autre niveau – si le matériel et en fait Windows 10X se déploie correctement.

Avec beaucoup de choses prometteuses sur le front bêta dans le monde du jeu, à savoir Project xCloud et Xbox Game Pass pour PC. Microsoft essaie même de gagner du terrain avec Mixer contre la puissance de Twitch, ce qui peut sembler un peu futile, sans doute, mais montre certainement un engagement à aller de l'avant dans toutes les facettes du jeu. Et naturellement, la Xbox Series X est une force majeure en équilibre dans les coulisses…

En fin de compte, 2019 a vraiment été une année de remodelage et de reconstruction, en essayant d'aligner tout cela – et nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance que cela pourrait être pour Microsoft si tout ce qui précède se concrétise en termes de succès en 2020 Mais encore, il est difficile de s'enthousiasmer pour ce qui s'est réellement passé en 2019, par opposition à ce qui a été révélé, taquiné ou bêta-testé.

