Microsoft envisage un nouvel immeuble de bureaux énorme près de son campus principal – .

(Rendu du parc Esterra)

Selon un nouveau rapport, Microsoft a jeté son dévolu sur un immense nouveau bureau dans sa ville natale de Redmond, Washington, signe que l’appétit du géant de la technologie pour la croissance s’étend au-delà du réaménagement massif de son campus central.

Un rapport trimestriel de la société immobilière Broderick Group note que Microsoft a un «bail en cours» pour l’immeuble de bureaux à Esterra Park, une structure de 245 000 pieds carrés qui fait partie d’un complexe plus grand près d’une future station de métro léger. Le bâtiment est à quelques pâtés de maisons du campus de Microsoft et entouré d’appartements et d’un grand parc, ce qui en fait un choix intéressant pour le géant de la technologie.

Microsoft a refusé de commenter le rapport.

En plus du bail en cours à Esterra Park, le rapport du Broderick Group note que Microsoft a signé un bail de 34 430 pieds carrés au Redmond East Business Centre. Ensemble, ces accords montrent que, malgré le projet de Microsoft d’ajouter 8 000 sièges à son campus au cours des prochaines années, la société recherche des débouchés supplémentaires pour sa croissance.

Microsoft est l’un des géants de la technologie en pleine expansion immobilière importante dans les villes à l’est de Seattle. Le concurrent du cloud Amazon a amassé près de 3 millions de pieds carrés d’espace de bureau actuel et futur dans le centre-ville de Bellevue.

La construction se poursuit au Spring District, où Facebook a loué plusieurs immeubles de bureaux. (Photo gracieuseté de Wright Runstad & Company)

Le plus gros contrat de location du quatrième trimestre sur l’Easttside, par Broderick Group, était l’accord de Facebook pour un nouvel immeuble de 325 000 pieds carrés dans le nouveau complexe Spring District à Bellevue. Un autre rapport, provenant de la maison de courtage Colliers International, a déclaré que Facebook avait loué 81 000 pieds carrés dans un immeuble à Redmond, où il construisait un immense campus pour son unité de réalité virtuelle juste en bas du chemin de Microsoft HQ.

Microsoft a commencé à détruire d’anciens bâtiments dans le cadre de la rénovation de son campus principal il y a un an et terminera les nouveaux en 2022 et 2023. C’est à peu près à ce moment-là que Sound Transit prévoit de compléter l’extension du métro léger du centre-ville de Seattle à Redmond, y compris un station qui déposera des milliers de personnes sur le campus de Microsoft chaque matin.

La société prévoit de construire 17 nouveaux bâtiments de quatre et cinq étages qui totaliseront environ 3 millions de pieds carrés. Les bâtiments originaux de deux étages destinés à la démolition – qui comprennent les bâtiments 1 à 6 et 8 à 10, entre autres – totalisent environ 1 million de pieds carrés. (Le bâtiment 7 manquant de Microsoft est une légende.) Cela se traduit par un ajout net d’environ 2 millions de pieds carrés et de la place pour 8 000 employés supplémentaires.