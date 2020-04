Microsoft est meilleur que jamais

Microsoft n’est plus la société Windows uniquement, et encore moins le géant du PC. Depuis l’arrivée de Satya Nadella il y a six ans, sa conversion aux services cloud a multiplié son évaluation par 4. C’est l’histoire de la résurgence d’un géant.

Cette turbulente première moitié de 2020 nous a laissé parmi tant de nouvelles sur la pandémie causée par COVID-19 un fait qui sera sûrement marqué en rouge dans les annales de l’histoire technologique.

14 mars dernier Bill Gates a annoncé qu’il quittait le conseil d’administration de Microsoft, l’entreprise qu’il a fondée avec Paul Allen en 1975 et qui, dans les années 90 et 2000, était le plus grand synonyme de l’informatique domestique pour de nombreuses personnes.

Gates avait déjà progressivement quitté son entreprise depuis 2008 quand il se retire dans son rôle de PDG pour commencer à se consacrer à leur travail philanthropique. Maintenant, il quittera le Conseil, son cordon ombilical avec les tâches de gestion, bien qu’il conservera ses fonctions de conseiller externe.

Au cours de ces douze années passées à la retraite de Gates, il s’est passé beaucoup de choses chez MicrosoftEt si ce n’était pas pour les cinq dernières années, nous devrions sûrement dire que la plupart d’entre eux n’étaient pas positifs. La baisse générale des ventes de PC dans le monde a été aggravée par la fiasco de son entrée sur le marché mobile, le même que Gates est venu déclarer comme “la plus grosse erreur” dans une interview l’an dernier, n’ayant pas réussi à garantir que le Windows Phone, aujourd’hui disparu, n’était pas devenu ce qu’Android est aujourd’hui.

Mais si Microsoft a conservé le mobilier pour quelque chose, et pas seulement cela, mais qu’il traverse son meilleur moment, c’est aussi grâce aux erreurs et aux succès qui ont été pris dans les années immédiatement après Gates avec Steve Ballmer aux commandes et, surtout, grâce à la direction de Satya Nadella, un nom discret au moment de sa nomination en tant que PDG, mais qui est déjà reconnu aujourd’hui comme l’un des meilleurs responsables technologiques. Sans aller plus loin, le Financial Times l’a nommé en décembre dernier «Personne de l’année».

La clé de cette appréciation réside dans la diversification des revenus des dernières années

Et c’est que depuis que Nadella a été élue PDG après le départ de Ballmer en 2014, les actions de Microsoft a multiplié par 4, passant de 40 $ à plus de 160, son record historique -et étant l’un des meilleurs qui a fait face à la bosse du coronavirus grâce à la montée en puissance de certains de ses produits dans le cloud-. Il existe de nombreux chiffres pour illustrer ce grand changement: ses revenus sont également passés de 86 000 à 125 000 millions en même temps, au point de dépasser Apple en 2018 en tant que société la plus précieuse au monde, une position qui a cependant cédé plus tard à Amazon et en décembre à la compagnie pétrolière Aramco, le tout selon le classement Bloomberg.

En bref, Microsoft traverse son meilleur moment aujourd’hui, mais la vertu n’est pas dans le combien ici, mais dans le quoi, puisque la clé de cette réévaluation a été dans le diversification des services ces dernières années.

Aujourd’hui, Microsoft est principalement une société de services cloud, qui fabrique des consoles de jeux Xbox, poursuit son matériel avec des produits tels que la Surface, et possède le plus grand déploiement de logiciels de bureautique et de productivité au monde.

Mais jusqu’à ce que nous arrivions ici Après avoir marché avec un pied dans la porte de Bill Gates, beaucoup de choses se sont passées.

Les erreurs de Ballmer qui ont également semé les graines du succès d’aujourd’hui

Le Étape de Steve Ballmer par Microsoft (2008-2014) ne se souvient sûrement pas que la partie la plus idyllique et pire de ses efforts a émergé des piliers qui marquent aujourd’hui le bon déroulement de l’entreprise.

Le propriétaire désormais expressif des NBA Clippers Il est devenu ami avec Bill Gates à l’Université Harvard, que Gates a quitté pour démarrer Microsoft. Contrairement à Gates, Ballmer obtiendrait son diplôme avant de rejoindre Microsoft, où il tracerait sa carrière. Après des années de travail dans l’entreprise, Gates a nommé Ballmer comme son successeur.

Ballmer est devenu PDG alors que la bulle Internet avait déjà montré des signes de fatigue, était en train de culminer et de se préparer à exploiter, ce qui alourdirait considérablement la valeur de l’entreprise à la fois en bourse et en réputation au-delà de ses décisions. En termes de rendement total après prise en compte des dividendes, Microsoft a perdu 9% au cours des années où il était PDG.

En jetant un coup d’œil aux comptes de l’entreprise à ce moment-là, les revenus et les bénéfices ont grimpé en flèche sous la direction de Ballmer. Ce fut le moment où Windows a sorti sa pitoyable version 8, qui a causé tant de problèmes, et aussi quand l’achat encore plus appauvri de Nokia a eu lieu pour accélérer son passage dans le monde mobile que nous connaissons déjà aujourd’hui comme défenestré.

Ballmer n’a pas été défini en ayant une grande vision de l’avenir à certains égards. Il a même dit que “il n’y a aucune possibilité pour l’iPhone d’obtenir une part de marché significative” en 2007. Quel mauvais miroir est le temps.

Ballmer a également mis du temps à accepter la popularité croissante des modèles de revenus de logiciels en tant que service (SaaS), et en particulier leur intégration dans le cloud. Malgré cela, Nadella a déclaré il y a quelques mois dans une interview sur CNBC que une grande partie du chemin parcouru par l’entreprise avec Azure et ses services liés au Web ils sont partis des décisions que Ballmer a prises au cours de ses dernières années.

Mais Ballmer a également eu ses succès. Aujourd’hui, la branche des revenus d’abonnement offerte par le package Office de plus en plus croissant, a commencé en 2011 avec lui aux commandes. À la fin du quatrième trimestre de l’année dernière, Microsoft comptait près de 190 millions d’utilisateurs d’Office 365.

Son pari sur la Surface était aussi le sien, ce produit hybride qui a eu du mal à trouver son espace mais qui semble enfin avoir réussi. Enfin, la pression du conseil d’administration et des actionnaires a contraint Ballmer à annoncer -pas sans surprise- en août 2013 qu’elle prendrait sa retraite, et Nadella a été nommée PDG moins d’un an plus tard.

Satya Nadella: l’homme dans le nuage

Comme discuté précédemment, Le choix de Nadella il portait un nom peu connu du grand public au sommet de l’entreprise.

L’ingénieur d’origine indienne Il avait déjà été avec la société pendant plus de deux décennies, passant la majeure partie de sa carrière à mettre en œuvre des services cloud, qui représentent aujourd’hui le jeu à croissance la plus rapide de Microsoft.

Sous Nadella, Microsoft a adopté des stratégies multiplateformes comme jamais auparavant, et on peut dire cela comme aucune autre technologie. Avec cela, Microsoft a des œufs répartis en bonne santé parmi ses développements et applications cloud avec Azure, bureautique et productivité avec Office ou les équipes Microsoft désormais si populaires et bien sûr son canal matériel avec la Xbox et tous ses produits portables.

L’infographie Visual Capitalist suivante montre très bien la répartition de vos revenus ces dernières années. Bien que oui, dans ce panier, il y a eu des changements. Depuis son arrivée en 2014, la branche cloud a augmenté son chiffre d’affaires de 50%, celle de la bureautique et de la productivité de près de 40%, et du matériel et des ordinateurs personnels et tablettes ont chuté de près de 20%.

Cela ne veut pas dire que La direction de Nadella a eu ses problèmes. Il était difficile de donner la fermeture finale à la branche mobile et de l’étirer avec Lumia, bien que ce soit finalement le cas. À partir de là, cela a fait de Microsoft une entreprise de plus en plus ouverte: elle a changé l’orientation du développement d’une plate-forme de smartphone vers l’extension des activités principales de Microsoft avec ses applications à des plates-formes tierces telles que iOS et Android. Il s’est également réconcilié avec OpenSource, déjà sous sa direction Microsoft a fait quelques achats plus que des vues en perspective remarquables. Pour n’en nommer que quelques-uns:

Acquisition de Linkedin en 2016

Mojang, le créateur de Minecraft

Github

Wunderlist, l’application populaire désormais convertie en Microsoft To-do

Cette approche a conduit le géant du logiciel à déclarer des revenus records, tirée par ses segments de base traditionnels, une entreprise d’infrastructure cloud en plein essor, une gamme de matériel Surface de première qualité qui continue de se développer et, surtout, Nadella a réussi à être peut-être la seule des grands PDG d’aujourd’hui à avoir atteint Plus grande unanimité des critiques positives.

Microsoft, en bref, semble être meilleur maintenant et surtout plus sain que jamais.