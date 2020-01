Microsoft et Amazon progressent dans le classement des brevets; Ford atterrit dans le top 10; Samsung et IBM en tête – .

Photo de fichier .

Deux nouveaux classements montrent que Microsoft augmente la liste des entreprises qui ont remporté des brevets américains en 2019, sur la base du nombre total de brevets délivrés pour l’année.

La société Redmond arrive au numéro 6 d’un classement publié mardi matin par Sqoop, une startup de la région de Seattle qui fournit des outils de recherche et des alertes aux journalistes. C’est en hausse par rapport au numéro 10 trois ans plus tôt, la dernière fois que Sqoop a publié son classement.

Un classement séparé par IFI Claims montre que Microsoft est passé au numéro 4, en hausse de trois places depuis l’année dernière.

Les deux classements sont basés sur les données américaines sur les brevets et les marques, mais Sqoop affirme que sa méthodologie est plus précise car elle additionne les brevets accordés à différentes filiales pour obtenir un nombre total et un classement pour une entreprise dans son ensemble. Samsung est arrivé au numéro 1 dans le classement Sqoop, et IBM numéro 2, tandis que IFI avait IBM numéro 1 et Samsung numéro 2.

Ford est un nouveau venu surprise dans le top 10 Sqoop pour 2019. (Le constructeur automobile a décroché le IFI Amazon arrive au 12e rang du classement Sqoop des brevets accordés, en hausse de deux places depuis 2016, à égalité avec Huawei et juste derrière Apple.

Voici le top 10 des entreprises ayant reçu des brevets l’an dernier, calculé par Sqoop. Consultez la publication de l’entreprise pour le classement complet, y compris les demandes de brevet, les brevets de conception et les notes de bas de page.

Rang

Entreprise

1

Samsung

9 413

2

International Business Machines Corporation

9,190

3

LG

4 938

4

Canon Kabushiki Kaisha

3,565

5

Intel

3 501

6

Microsoft

3,095

sept

Toshiba

2,763

8

Sony

2,757

9

Google / Alphabet

2,665

dix

Gué

2 507

(Message mis à jour à 11 h 15 pour noter que Ford est entré dans le top 10 des IFI l’année dernière.)