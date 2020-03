Microsoft et NFL étendent leur partenariat technologique et ajoutent un outil Teams pour traiter – .

Le récepteur large des Seattle Seahawks, Tyler Lockett, examine un jeu sur une tablette Surface lors d’un match en octobre dernier. (Photo . / Kevin Lisota)

Microsoft et la NFL étendent leur alliance pour apporter plus de technologie à l’une des ligues sportives professionnelles les plus populaires au monde.

Les joueurs et entraîneurs de la NFL continueront d’utiliser les tablettes Microsoft Surface en marge pendant les matchs dans le cadre du nouvel accord d’expansion pluriannuel annoncé mardi. Le partenariat comprend désormais l’outil de collaboration Teams de Microsoft, qui sera utilisé par les équipes et le personnel de la NFL.

Il s’agit d’un accord notable pour Microsoft, qui a déjà déployé plus de 2 000 appareils Surface à travers la ligue. Les joueurs d’autres ligues sportives professionnelles telles que la MLB utilisent des iPad d’Apple pendant les matchs.

Les termes du nouvel accord n’ont pas été dévoilés. L’alliance remonte à 2013, lorsque Microsoft a signé un contrat de 400 millions de dollars sur 5 ans avec la NFL.

Les appareils Surface personnalisés et leurs étuis bleus emblématiques sont bien connus dans le monde de la NFL, en partie pour les interactions étranges que les joueurs et les entraîneurs ont avec les tablettes. Mais après quelques hoquets et critiques précoces, ils sont maintenant un pilier en marge, un outil stratégique clé qui remplace les impressions papier précédemment utilisées pour revoir les pièces passées. Les officiels utilisent également les tablettes lors des revues de relecture en jeu.

Le partenariat est également un véhicule publicitaire pour Microsoft. La Surface est «l’ordinateur portable officiel de la NFL» et le «fournisseur officiel de technologie secondaire». La tablette a été présentée dans l’annonce Super Bowl de Microsoft en janvier. Le nombre de téléspectateurs de la NFL a augmenté de 5% la saison dernière pour atteindre environ 16,5 millions de téléspectateurs par match en moyenne.

Un bac de tablettes Surface lors d’un match à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Les équipes et le personnel de la NFL profiteront désormais également de Teams, le logiciel de collaboration de Microsoft.

“Microsoft Surface est rapidement devenu un outil authentique pour le football et est vital pendant tous les matchs de la NFL pour les entraîneurs, les joueurs et les officiels de la NFL”, a déclaré Renie Anderson, directeur des revenus et vice-président exécutif des partenariats avec la NFL, dans un communiqué. «Et maintenant, en travaillant ensemble pour intégrer les équipes Microsoft à travers la Ligue, nous visons ensemble à améliorer les communications et la collaboration de manière moderne.»

Les Dolphins de Miami ont déjà utilisé des équipes pour organiser la planification du Super Bowl cette année; le chef du Super Bowl Kansas City Chiefs le déploie pour coordonner les équipes comptables et les éclaireurs sur la route; et les Jets de New York utilisent l’outil à travers le front office, y compris le processus de rédaction de la NFL.

L’ajout d’équipes à l’alliance NFL pourrait donner un coup de pouce majeur à l’outil de collaboration alors que Microsoft combat Slack et d’autres. Microsoft a déclaré l’année dernière que Teams comptait plus de 20 millions d’utilisateurs quotidiens.

Microsoft possède également 170 serveurs Windows répartis dans 35 stades à travers le monde qui permettent à plus de 333 matchs par saison de se dérouler sans accroc.

La division Surface de Microsoft a enregistré un chiffre d’affaires record au cours du dernier trimestre. Cependant, les revenus de 1,98 milliard de dollars ont en fait été inférieurs aux attentes internes, à la suite d’un événement majeur de révélation de produit quelques mois auparavant.

La NFL a fait appel à plusieurs fournisseurs de technologies pour augmenter son niveau d’innovation. Le rival de Microsoft, Amazon, a conclu un accord de streaming pour les matchs de football du jeudi soir, tandis que son unité cloud Amazon Web Services alimente le programme Next Gen Stats de la NFL et a conclu un accord distinct avec les Seahawks de Seattle.