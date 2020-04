Microsoft étend son service Project xCloud à l’Europe

Sans avertissement, et un peu plus tôt que prévu, il semble que Microsoft ait commencé à étendre le réseau de votre plateforme de streaming de jeux Project xCloud, atteignant jusqu’à 11 nouveaux pays d’Europe occidentale, dont l’Espagne.

De cette façon, la société a exhorté tous les joueurs hébergés en Espagne, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède, à commencer à essayer et à profiter d’un essai gratuit de leur service via l’inscription sur son site officiel.

En ce moment la plateforme de jeu en streaming Compatibilité et utilisation uniquement des téléphones Android. Cependant, comme dans le reste des régions précédemment ajoutées, les utilisateurs iOS devraient être ajoutés dans les semaines à venir. Bien qu’il soit également prévu que cette année la compatibilité déjà filtrée avec les ordinateurs soit ajoutée (démarrage probablement limité aux systèmes d’exploitation Windows).

Cependant, bien qu’il s’agisse d’un grand geste pour aider à combattre cette pandémie mondiale et le confinement contre COVID-19, il est surprenant que Microsoft ait choisi cette date en tenant compte de la restriction actuelle des données dans une grande partie des réseaux. et les services Internet européens.

Une mesure qui, comme nous pouvons le lire sur Xbox Wire, la société est proposée comme “une approche mesurée pour aider à préserver l’accès à Internet, en commençant l’aperçu sur chaque marché avec un nombre limité de personnes et en ajoutant plus de participants au fil du temps”.

Comment jouer avec Project xCloud

Jouer via cette plateforme de streaming est aussi simple que d’avoir un mobile avec un compte Play Store, d’avoir ou de créer un compte Xbox, d’être connecté à Internet et, de préférence, d’utiliser une manette Xbox.

Et est-ce que ces jeux jouera en mode natif sur l’une des consoles et serveurs de Microsoft, de la même manière que nous pouvons regarder n’importe quelle vidéo ou série, ce qui nous permettra de maintenir une qualité graphique exceptionnelle sur l’écran de n’importe quel téléphone mobile, avec un redimensionnement vraiment bon et optimisé.

Configuration minimale requise pour Project xCloud pour Android

Système d’exploitation: Android 6.0 ou supérieur

Logiciel: Xbox Game Streaming App (disponible sur le Play Store avec un accès limité aux participants bêta)

Connexion: connexion haut débit (Wi-Fi ou réseau mobile) avec une bande Ghz et une vitesse minimale de 10 Mbps, connexion Bluetooth 4.0 ou supérieure

Autres: Compatible avec le contrôleur de manette de jeu Xbox Wireless Controller

De plus, Project xCloud arrive dans notre pays avec un catalogue un peu plus complet. En plus de titres exclusifs tels que Sea of ​​Thieves, Killer Insctinct, Gears 5 et Halo 5, l’ajout régulier de nouveaux jeux au cours des derniers mois, parmi lesquels, entre autres, l’incorporation la semaine dernière du Bleeding Edge récemment sorti se démarque.