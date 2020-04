Microsoft explique pourquoi le contrôleur Xbox Series X réutilisera les batteries

Sony a quitté cette technologie il y a plus de 10 ans avec le DualShock 3, mais Microsoft a une raison importante de continuer à l’utiliser.

SET Puebla News

L’une des choses qui a probablement suscité beaucoup de controverse sur Xbox depuis plusieurs années est l’utilisation de piles dans les commandes, lorsque Nintendo et PlayStation ont choisi d’inclure des piles rechargeables dans leurs commandes afin que les utilisateurs ne se soucient pas de changer les piles. de temps en temps.

S’il est vrai qu’aujourd’hui, il est possible d’acheter des piles rechargeables pour les commandes Xbox One, il y aura également des kits de piles rechargeables pour les commandes Xbox Series X. L’utilisation de piles présente certains avantages qui profitent à de nombreux joueurs, et c’est la raison pour laquelle pourquoi la société Redmond continue de miser sur cette technologie.

Microsoft veut donner aux utilisateurs des options

Un porte-parole de Xbox a mentionné ce qui suit pour Business Insider:

«La manette sans fil Xbox utilise des piles AA pour offrir aux joueurs des options. Comme pour tout notre travail sur Xbox, nous avons placé le joueur au centre de l’expérience de jeu, nous avons donc décidé de garder les piles AA dans la série X. De cette façon, les joueurs peuvent choisir d’utiliser des piles AA jetables, des piles AA rechargeable ou une batterie rechargeable. “

Les avantages de cette décision sont importants, car contrairement aux contrôles PlayStation ou Nintendo, si le contrôle manque de batterie et que nous ne pouvons pas le connecter pour charger et jouer en même temps, ou si nous n’avons aucun autre contrôle pour continuer à jouer Ensuite, nous pouvons changer les piles et le tour est joué, continuer à jouer sans problème.

D’autre part, dans le cas où les batteries ou les batteries rechargeables sont endommagées, nous pouvons simplement en acheter de nouvelles et c’est tout, tandis que dans le cas des commandes avec des batteries rechargeables de Sony et Nintendo, si une batterie est endommagée, nous devons la mettre en service technicien pour ouvrir le contrôle, le retirer et en mettre un nouveau.

Il est également vrai que certains inconvénients des piles sont que nous devons nécessairement acheter des piles AA pour avoir un changement lorsque celles qui sont incluses dans le contrôle s’épuisent, ou dépenser pour acheter des piles AA rechargeables ou un kit de piles rechargeables, Bien qu’aujourd’hui, les kits se trouvent sur Amazon pour un prix assez abordable.

L’utilisation de piles AA pour les commandes est également un coup dur pour l’environnement, il est donc conseillé de miser sur des piles rechargeables ou des piles, de cette façon, nous ne produisons pas constamment des déchets qui doivent être éliminés dans des endroits spéciaux.

Bien que la décision de Microsoft puisse susciter la controverse, la réalité est qu’il semble que ce soit toujours un moyen de bénéficier et de donner des options à ses joueurs.

Source: UnoCero.com