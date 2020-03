Microsoft ferme tous ses magasins de détail dans le monde en raison de l’épidémie de COVID-19 – .

Le magasin MIcrosoft de Salt Lake City a été ouvert plus tôt lundi, mais les clients n’étaient pas autorisés à naviguer. Ils pouvaient poser des questions et acheter des produits à l’avant, à l’aide d’un terminal de carte de crédit. (Photo . / Kevin Lisota)

Microsoft a annoncé lundi soir la fermeture de tous les magasins Microsoft Store en raison de l’épidémie de COVID-19.

La décision fait suite à d’autres sociétés, notamment Apple et Nike, qui ont fermé des magasins au milieu de la pandémie mondiale.

Microsoft compte plus de 70 magasins aux États-Unis; sept au Canada; et un à Porto Rico, en Australie et en Angleterre.

“Nous savons que les familles, les travailleurs à distance et les entreprises subissent une pression unique en ce moment, et nous sommes toujours là pour vous servir en ligne sur microsoft.com”, a déclaré la société dans un communiqué.

Pour la sécurité de nos clients et de nos employés, nous fermons tous les sites Microsoft Store mondiaux, avec effet immédiat. Pour obtenir de l’aide, veuillez visiter https://t.co/tzwDaQSY0k. pic.twitter.com/KjMr8TQh3y

– Microsoft Store (@MicrosoftStore) 17 mars 2020

Samedi, Microsoft a mis en œuvre la distanciation sociale et d’autres règles pour ses magasins.

Le photographe de ., Kevin Lisota, était à Salt Lake City, Utah plus tôt lundi et a été arrêté par un Microsoft Store. Il était ouvert, mais les clients n’étaient pas autorisés à naviguer. Ils pouvaient poser des questions et acheter des produits à l’avant.

Aucune date n’a été donnée pour la réouverture des Microsoft Stores.

Vendredi dernier, Apple a fermé tous les magasins de détail en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars.

Microsoft a été l’une des premières entreprises à demander aux employés de travailler à domicile alors que la maladie COVID-19 a commencé à se propager dans la région de Seattle. Le 6 mars, deux employés ont été testés positifs. L’entreprise emploie près de 54 000 personnes dans la région de Seattle, la plupart au siège social de Redmond, Washington.

La semaine dernière, la société a déplacé son événement pour développeurs Build à Seattle vers un rassemblement en ligne uniquement. L’État de Washington a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes.

Les actions de Microsoft ont chuté de 14% lundi. Une enquête de RBC a montré que les entreprises Microsoft telles qu’Azure, Skype Entreprise et Microsoft Teams pouvaient aider le géant de la technologie à subir les impacts météorologiques de l’épidémie de COVID-19.

Microsoft a lancé un traqueur de coronavirus sur Bing le week-end dernier.