Microsoft Flight Simulator inclut désormais tous les aéroports sur terre

Microsoft Flight Simulator comprend tous les aéroports du monde selon ce que ses développeurs ont dit. Jusqu’à 37 000 aéroports ont été modifiés manuellement par les développeurs. Sven Mestas, le game designer principal du studio français Asobo, dévoile le travail surprenant de son équipe aéroportuaire.

En 2006, il n’y avait “que” 24 000 aéroports simulés. Maintenant, un nouvel objectif a été atteint et tous ces aéroports seront disponibles dans le jeu cette année. Attendez-vous à voir des aéroports de toutes sortes, des petites pistes d’atterrissage aux aéroports internationaux emblématiques, des aéroports nichés dans de petites îles aux aéroports adjacents aux villes.

Microsoft Flight Simulator comprend de nombreuses fonctionnalités

Les aéroports présentés dans la vidéo incluent l’aéroport de Szombathely en Bulgarie, l’aéroport international John F. Kennedy et l’aéroport d’Aspen Pitkin. Les développeurs ont utilisé un processus en trois étapes et un outil spécialement créé pour modifier tous les aéroports du jeu. Tout d’abord, les développeurs tracent les éléments logiques directement sur la carte de vue aérienne de Bing. Ensuite, ils tracent le périmètre de l’aéroport, suivi de la piste, définissant les voies de circulation et positionnant les parkings en fonction des données réelles.

Deuxièmement, les développeurs définissent les surfaces. Enfin, tous les ajustements de post-traitement sont appliqués via l’algorithme. Apparemment, les aéroports du jeu sont incroyablement détaillés. Asobo a accordé plus d’attention à 80 des aéroports les plus joués. La vie dans les aéroports est également simulée, avec des personnes marchant et des véhicules poursuivant leurs activités, de jour comme de nuit.

Microsoft Flight Simulator est certainement un projet ambitieux et il vaut la peine d’essayer un jeu avec une attention aux moindres détails.