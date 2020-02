Microsoft for Startups propose désormais GitHub et Microsoft Power Platform aux entreprises participantes – .

Microsoft for Startups a annoncé de nouveaux jalons et offres pour les entreprises participant au programme conçu pour soutenir les startups B2B.

Le programme permet désormais d’accéder à GitHub Enterprise et à Microsoft Power Platform.

Microsoft a déclaré que le programme était «en passe de clôturer plus de 1 milliard de dollars en opportunités de vente pour les startups via l’offre de co-vente du programme» au cours de l’année prochaine.

Auparavant connu sous le nom de BizSpark, Microsoft for Startups est un moyen pour le géant de la technologie d’intégrer des petites entreprises dans son écosystème de services cloud. Les entreprises participantes reçoivent 120 000 $ en crédits Azure et autres avantages. Amazon Web Services propose des programmes similaires.

Microsoft gère également un fonds de capital-risque appelé M12 pour investir dans des startups B2B en démarrage; un programme ScaleUp pour les startups à un stade ultérieur; et exploite les espaces physiques de Microsoft Reactor.