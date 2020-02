Microsoft fusionne ses groupes Windows et Périphériques

Microsoft aurait fusionné votre équipement matériel et Windows laissant Panos Panay comme seul responsable de la division. Ce qui précède a été rapporté par Mary Jo Foley de ZDNet, qui a une réputation irréprochable en ce qui concerne les rumeurs de Microsoft.

Selon une source interne, Microsoft a mené une réorganisation majeure aujourd’hui dans les équipes Windows Experience et Hardware, qui seront renommées Windows + appareils et sera dirigé par Panay, maintenant chef de produit.

Panay Panos, également connu sous le nom de “père de Surface” et qui était en charge du groupe Appareils, prendra le contrôle d’une nouvelle division Il essaiera d’aligner la conception matérielle avec l’expérience du système d’exploitation. Apple a fait quelque chose de similaire en 2012, en confiant à Jony Ive la mission du groupe interface humaine et design industriel

Panos Panay, le père de Surface, surveillera désormais le matériel et Windows

Panay continuera de rendre compte à Rajesh Rha, vice-président de l’unité Expériences et appareils. Selon la fuite, les changements ont été annoncés aujourd’hui et entrera en vigueur le 25 février. Le nouveau directeur de Windows + Devices a commenté dans un courrier interne à ses employés que “la conception conjointe du matériel et des logiciels permettra de faire un meilleur travail dans les paris de Windows à long terme, y compris l’expérience des appareils à double écran”.

Lors de l’annonce de la nouvelle gamme d’appareils Surface fin 2019, Panos Panay a dévoilé le Surface Neo, un ordinateur à deux écrans qui vise à faciliter la productivité. Au cœur de ce gadget futuriste se trouve Windows 10X, la version spéciale du système d’exploitation concentré sur deux écrans.

Avec le changement, Joe Belfiore, également connu comme “le père de Windows Phone”, dirigera le groupe d’expérience Office, avec Ales Holecek. Annonces du jour représenterait le plus grand changement au cours des deux dernières années, lorsque Terry Myerson a quitté son poste de responsable de Windows obligeant Microsoft à diviser le groupe en deux: Expérience (client) dirigée par Belfiore, et Core OS, faisant partie de l’équipe Azure.

