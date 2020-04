Microsoft HoloScreens utilisera de vrais moniteurs virtuels

Beaucoup d’entre vous ici aujourd’hui se souviendront encore de cette scène classique du Minority Report dans laquelle Tom Cruise a utilisé des écrans virtuels flottants avec ses mains, ou des derniers échantillons de réalité virtuelle interactifs de Robert Downey Jr. dans Iron Man. Coïncidant avec le mois de Avril du film, mais anticipant plus de 30 ans, il semble que cet avenir commence à prendre une vraie forme, avec le nouveau projet Microsoft HoloScreens et les lunettes de réalité augmentée HoloLens.

Comme nous le montre l’expert en fuite WalkingCat, cette nouvelle application prévoit de nous permettre d’ajouter des moniteurs virtuels supplémentaires à nos ordinateurs de bureau ou portables, en utilisant des éléments flottants et 100% recréés dans cet espace non physique. De cette façon, contrairement à d’autres applications actuelles telles que Oculus Bigscreen, HoloScreens ne remplacera pas l’écran existant, mais simplement, va le prolonger, de la même manière que nous le ferions lors de la connexion d’un deuxième ou troisième moniteur sur notre table.

En fait, à toutes fins autres que l’emplacement physique, ces HoloScreens fonctionnent sous la configuration multi-écrans normale, ce qui nous permettra déplacer et interagir avec le pointeur de la souris, et même faire glisser des fenêtres et des programmes sur des écrans.

Il met également en évidence le moment de la fuite elle-même, encadré dans une situation mondiale exceptionnelle dans laquelle une grande majorité de personnes et d’entreprises ont vu leur productivité transférée et limitée aux appareils de leur maison, très souvent, beaucoup plus limitée en fonctionnalités et en espace concernant les bureaux. Bien que pour le moment aucune date de disponibilité n’a été divulguée, l’état avancé apparent que l’on peut voir dans les captures, pourrait augurer de sa présentation rapide.

Cependant, si cette nouvelle application permettra aux utilisateurs d’économiser sur l’achat de grands écrans, elle n’implique pas pour le moment de réelles économies non plus. Et est-ce que le prix de Microsoft HoloLens également nécessaire, jusqu’à 4 500 $, il est encore trop élevé. Avec un peu de chance, la création et l’investissement dans ce nouveau type de technologie finiront par ouvrir ce marché encore à exploiter, avec l’arrivée de nouveaux produits, et une normalisation de leurs prix.