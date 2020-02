Microsoft, ingénieur propose un nouveau système de notification pour Core

Microsoft ne prête pas beaucoup d’attention au développement du système d’exploitation Windows Core. Ce dernier est la plate-forme modulaire de l’entreprise qui constitue la base du système d’exploitation sur divers appareils.

Il a récemment été révélé, via un profil Linkedin, que les futures versions du logiciel Xbox seront basées sur WCOS. De plus, il devrait inclure de nombreux composants open-source. Maintenant, le profil de l’ingénieur Microsoft Di Cao révèle que la société travaille sur un nouveau système de notification repensé (alias Action Center) pour le système d’exploitation Windows Core.

Microsoft, WCOS seront également sur la prochaine Xbox

Cela confirme les rumeurs précédentes concernant un centre de notification mis à jour et nous pouvons dire qu’un nouveau système de notification Windows est en préparation. Cao écrit sur son profil qu’elle a été chargée de mettre en œuvre une “fonctionnalité contextuelle sur la page des paramètres de notification sur le bureau et également dans les paramètres Windows sur WCOS”.

Nous pouvons supposer que ces changements se refléteront dans le prochain Windows 10X. Pour le système d’exploitation conçu pour les PC pliants, Microsoft souhaite ajouter des améliorations indispensables au centre d’opérations qui améliorent l’expérience utilisateur. Nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau centre d’opérations (ou comme il s’appellera) ait une interface utilisateur plus compacte. Les boutons d’activation comme Bluetooth et WiFi seront également mis à jour.

En parlant de Windows 10X, le système d’exploitation alimentera le dépliant Surface Neo qui est prévu pour une sortie officielle plus tard cette année. Le système d’exploitation devrait arriver avec un nouveau menu Démarrer, des arrière-plans dynamiques de style macOS et un processus de configuration plus simple, mais pas seulement.