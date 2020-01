Microsoft, la vie privée de 250 millions d’utilisateurs est menacée

Des experts en sécurité qui travaillent avec Comparitech, a récemment découvert que Microsoft fait (par inadvertance) disponible les données de millions de demandes faites à votre guise service client en ligne.

Les données non protégées consistaient en 5 enregistrements identiques, contenant tous les journaux des conversations entre Microsoft Customer Care et le client.

Toutes les données sensibles exposées

Apparemment, dans ces base de données il a été possible de trouver non seulement la conversation complète, mais aussi adresses e-mail, adresses IP, emplacements et même une description des réclamations.

Microsoft a officiellement déclaré avoir enquêté sur un problème de configuration de la base de données du service client interne, déclarant que que je n’ai trouvé aucune utilisation nuisible des données contenues à l’intérieur.

“Nous voulons être transparents à propos de cet incident avec tous nos clients et les rassurer qu’en nous sentant responsables, nous le traitons aussi sérieusement que possible”, a déclaré Microsoft.

Un vrai soupir de soulagement car les utilisateurs risquaient de voir leurs données sensibles accessibles à tous.

Mais quel est le cause derrière ce problème?

Microsoft a trouvé l’explication possible dans un passer aux algorithmes de sécurité de la base de données réalisée le 5 décembre de l’année dernière, mais qui n’est cependant pas configurée ont laissé i données sans protection pas.

La politique interne de l’entreprise a veillé à limiter les dégâts, car les dossiers d’assistance, une fois traités, passent sous un processus de suppression des données les plus sensibles.

Mais tout ce qui brille n’est pas de l’or, car dans certains cas, ils ont présenté certaines caractéristiques, ce processus n’a pas été effectué, laissant aucun type d’informations découvert et accessible à tous.

De toute évidence, ces données pourraient être très utiles entre les mains d’un les pirates, qui pourrait les utiliser pour retrouver les différents utilisateurs et solidifier sa fausse fiabilité, de manière à extorquer des informations précieuses aux malheureux.

Une autre note amère pour Microsoft en est sans aucun doute, étant donné qu’il y a dix jours à peine, il était devenu le protagoniste d’un autre cas de mise en danger de la vie privée de Windows 10.