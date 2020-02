Microsoft lance l’aperçu de Project xCloud pour iOS avec «Halo: The Master Chief Collection»

Après avoir lancé son service de jeu en streaming Project xCloud en tant qu’aperçu l’automne dernier sur Android, Microsoft a lancé aujourd’hui l’aperçu pour iOS via TestFlight. L’aperçu iOS est limité à 10 000 testeurs avec des inscriptions ouvertes maintenant.

Microsoft a annoncé la nouvelle sur son site Major Nelson aujourd’hui:

Depuis que nous avons lancé l’aperçu de Project xCloud l’année dernière, nous avons continué à répondre aux demandes de support iOS (j’ai vu vos tweets). Nous avons testé un client iOS en interne et aujourd’hui, nous franchissons la prochaine étape en rendant l’aperçu de Project xCloud disponible pour les utilisateurs iOS via le programme TestFlight.

L’aperçu iOS est disponible pour ceux aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Il existe quelques autres différences entre l’aperçu Android et le nouveau iOS TestFlight pour Project xCloud.

Contrairement à l’application Xbox Game Streaming (Preview) sur Android, cet aperçu iOS TestFlight est uniquement pour Project xCloud et n’inclut pas le streaming sur console Xbox (Preview) pour le moment.

En raison de la politique de l’App Store, l’aperçu iOS TestFlight commencera par un jeu, «Halo: The Master Chief Collection».

Comme c’est le cas avec les versions iOS TestFlight, nous commençons avec une audience d’aperçu très limitée. Jusqu’à 10 000 testeurs seront invités dans l’aperçu, mais nous prévoyons que la demande dépassera notre capacité et nous ne pourrons pas accueillir tous les candidats. Nous distribuerons des invitations à participer selon le principe du premier arrivé, premier servi.

En raison du fonctionnement d’iOS TestFlight, ceux qui sont acceptés dans l’aperçu iOS TestFlight peuvent ne pas nécessairement participer pendant toute la durée de l’aperçu. Comme indiqué précédemment, les espaces disponibles étant limités, il peut être nécessaire, à des fins de test, de parcourir les inscrits afin d’utiliser au mieux le public de test disponible. Cela signifie également que même si vous manquez l’allocation initiale, vous pourriez recevoir une invitation à participer plus tard dans l’aperçu!

Alors que l’aperçu est limité à Halo: The Master Chief Collection, Microsoft prévoit de mettre au service tous les 3500+ jeux Xbox dans les années à venir.

Les autres exigences incluent votre iPhone ou iPad exécutant iOS 13.0 ou version ultérieure, disposant d’un compte Microsoft / d’une balise de joueur Xbox, ainsi que d’une manette sans fil Xbox.

Si vous ne connaissez pas l’aperçu xCloud, vous pouvez vous inscrire au iOS TestFlight ici. Si vous êtes déjà dans l’aperçu Android et que vous souhaitez vous inscrire au test iOS également, suivez les instructions dans l’annonce ici.

Notes de Microsoft pour ceux qui ont du mal à “veuillez vous assurer que votre navigateur autorise le suivi intersite et les cookies”.

