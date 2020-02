Microsoft lance l’application mobile Office et promet de nouvelles fonctionnalités pour simplifier les tâches des smartphones – .

Microsoft lance aujourd’hui une application mobile Office pour Android et iOS conçue pour rendre certains de ses logiciels de signature – Word, Excel et PowerPoint – des outils indispensables pour tous les utilisateurs de smartphones.

Microsoft a dévoilé pour la première fois l’application Office lors de sa conférence Ignite en novembre. L’application a atteint la limite de 10 000 utilisateurs pour le programme bêta TestFlight d’Apple quelques heures seulement après l’annonce, a déclaré Microsoft.

Avoir une application unifiée signifie que les utilisateurs n’auront pas à basculer entre les outils lorsqu’ils travaillent sur des documents, explique Microsoft. Il prend également moins d’espace et est conçu pour être plus simple et efficace que les applications Office individuelles.

Transformer un plan en présentation PowerPoint. (Microsoft Photo)

L’application mobile Office tire parti des caméras des smartphones pour effectuer des tâches telles que convertir des images en documents Word et Excel modifiables, numériser des PDF et capturer et améliorer des tableaux blancs. Il vise également à simplifier les tâches téléphoniques courantes, notamment la prise de notes rapides, la signature de PDF, la numérisation de codes QR et le déplacement de fichiers entre les appareils.

Microsoft a également dévoilé quelques nouvelles fonctionnalités sur lesquelles il travaille qui faciliteront l’utilisation des programmes Office sur les smartphones:

Les utilisateurs pourront parler à l’application et transformer leurs mots en texte via Word, puis utiliser les barres d’outils de base pour ajouter la mise en forme et la ponctuation.

L’affichage de la carte dans Excel permettra aux utilisateurs de modifier les feuilles de calcul d’une manière plus adaptée aux mobiles afin qu’ils n’aient pas à faire défiler les colonnes qui s’étendent au-delà des limites de l’écran.

Une nouvelle fonctionnalité PowerPoint permettra aux utilisateurs de proposer un plan, et le programme remplira les blancs, transformant les idées en une présentation appropriée avec design et style.

La nouvelle application Office est un autre exemple de l’évolution de la stratégie mobile de Microsoft. Suite à l’échec du système d’exploitation Windows Phone, Microsoft a déplacé son attention vers l’empaquetage de ses applications et services pour bien fonctionner sur iOS et Android.

Cependant, la réflexion de Microsoft est due à une autre évolution alors que le géant de la technologie s’apprête à éteindre son propre téléphone. Plus tard cette année, Microsoft lancera l’appareil Surface Duo pliable, qui fonctionnera sur Android.