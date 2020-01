Microsoft lance officiellement le navigateur Edge basé sur Chromium pour toutes les plateformes

Après les navigateurs Web terne dont Microsoft a récemment été responsable (Internet Explorer et Edge), la société a travaillé dur pour réinventer ce dernier des deux à partir de zéro.

S’en tenant à son calendrier de sortie, Microsoft a officiellement lancé aujourd’hui le nouveau navigateur Edge, avec un logo mis à jour et entièrement construit sur la même fondation Chromium sur laquelle le célèbre navigateur Chrome de Google a été construit.

Edge est disponible sur la page officielle de Microsoft et est compatible avec macOS, iOS et Android, ainsi que Windows 10, 8.1, 8 et même Windows 7, qui est maintenant officiellement entré dans la phase «non prise en charge» de sa vie.

Sur le fil du rasoir

Les fonctionnalités promises incluent des outils de confidentialité complets, une prise en charge du streaming 4K, une optimisation pour Windows 10, une sécurité de niveau entreprise et une prise en charge des extensions Chrome accessibles à partir du Microsoft Store ou du Chrome Web Store.

Microsoft prétend également que cette nouvelle version d’Edge est deux fois plus rapide que celle qu’elle remplace, sans doute grâce à la plate-forme Chromium sur laquelle elle s’exécute, bien que nous n’ayons pas encore vu comment cela se compare à des concurrents tels que Mozilla Firefox et Google Chrome.

Techniquement, il s’agit de la 79e version stable d’Edge, l’Edge 80 devant atterrir en février et des mises à jour régulières arrivant toutes les six semaines à partir de ce moment.

Les utilisateurs de Windows 10 verront le nouveau navigateur poussé automatiquement dans les semaines à venir, mais tout le monde peut le télécharger manuellement. Les utilisateurs qui ont installé l’ancienne version d’Edge trouveront que la nouvelle la remplacera, la plupart des informations personnalisées étant transmises.