Microsoft lance Skype Meet Now, une vidéoconférence sans inscription ni installation

Skype Meet Now C’est la nouvelle fonction du service de visioconférence de Microsoft et elle ne vient pas par hasard, mais par causalité, pour couvrir un besoin qui pour la grande majorité des personnes connectées est déjà couvert, mais avec lequel ils sont quelque peu ciblés par rapport à la concurrence. la méfiance génère.

Par la force, le monothème enveloppe et conditionne tout, et en raison de l’enfermement provoqué par la pandémie COVID-19, les services de visioconférence connaissent un boom historique, comme l’a révélé il y a quelques semaines l’un des grands experts du secteur. Et si cela s’est produit il y a quelques semaines, imaginez comment les choses se passent maintenant. Par conséquent, malgré l’offre existante, Skype Meet Now arrive à un moment idéal pour son expansion.

Premièrement, parce que Skype est déjà une référence de premier ordre dans le segment des communications en ligne; deuxièmement, parce qu’avec Skype Meet Now, il se concentre sur la fonctionnalité qui a fait le succès de Zoom ces derniers temps, un service utilisé principalement par les entreprises pour les réunions d’affaires, mais qui, en raison de la «tempête» que nous avons traversée, est devenu étendu à d’autres domaines.

Présentation d’un moyen simple et sans tracas de vous connecter avec les personnes importantes de votre vie sur #Skype, aucune inscription ou téléchargement requis. En savoir plus sur Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx

Skype Meet Now

Plus précisément, Skype Meet Now permet la vidéoconférence sans avoir besoin de s’inscrire sur n’importe quel site, ou de télécharger et d’installer n’importe quelle application. Accédez simplement au site Web Skype Meet Now et, en un seul clic, générez un lien à partager avec ceux qui souhaitent démarrer une conversation. Aussi simple que ça. Et si vous n’avez pas Skype installé, l’application Web s’ouvrira.

Les autres fonctionnalités de Skype Meet Now incluent la possibilité d’enregistrer des appels ainsi que de brouiller et de partager l’écran. La limite d’utilisateurs simultanés n’est pas spécifiée, mais elle est vraisemblablement la même que celle offerte par Skype, de sorte que le service permettrait la participation de jusqu’à 50 personnes. Toutes les informations sur Skype Meet Now sur la page d’aide.

Zoom, la «compétition la plus méfiante» à laquelle nous faisions allusion, fera-t-elle des ravages? Non pas que Microsoft aille trop loin en termes de confidentialité, mais par rapport à ce que dit Zoom, cela vaut la peine d’y penser. De plus, si ce n’est dans l’intimité, en matière de sécurité, les services du géant du logiciel sont de premier ordre.