Microsoft lance un programme d’entrepreneuriat pour aider les startups à relever les défis de la société – .

Siège de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Vendredi, Microsoft a dévoilé son nouveau programme Global Social Entrepreneurship, afin d’aider les petites entreprises à relever les défis sociétaux et environnementaux dans le monde. Les entrepreneurs de 140 pays peuvent postuler au programme, qui fournit des subventions, de la technologie, de l’éducation et des clients via les ressources de Microsoft.

Pour être admissible au programme, chaque entreprise doit inclure une mesure commerciale qui mesure «l’impact sur un défi social ou environnemental important; un produit ou service établi qui bénéficiera d’un accès aux entreprises clientes; et un engagement envers l’utilisation éthique et responsable de l’IA. » Par exemple, Microsoft a sélectionné une entreprise qui fabrique des appareils pour collecter et retirer les microplastiques de l’océan.

Les bénéficiaires bénéficieront d’un accès gratuit aux services cloud de Microsoft, y compris jusqu’à 120 000 $ en crédits Azure.

Microsoft s’associe à des organisations comme MIT Solve, un marché de services à impact social, pour recruter des entrepreneurs.