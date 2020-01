Microsoft lance une initiative de 40 millions de dollars pour résoudre les problèmes de santé mondiaux avec l’IA – .

Le président de Microsoft, Brad Smith, s’exprimant lors du sommet . 2019. (. / Dan DeLong)

Microsoft a lancé mercredi une importante initiative de recherche en santé pour relever certains des défis les plus confus du monde médical en utilisant l’intelligence artificielle.

L’initiative AI for Health de 40 millions de dollars se concentrera sur trois domaines principaux:

Étudier, prévenir et traiter les maladies

Étudier la mortalité et la longévité dans le monde pour se protéger contre la prochaine crise sanitaire mondiale

Réduire les inégalités dans les soins de santé mondiaux

Microsoft fournira des subventions, des experts en science des données, des technologies et d’autres ressources pour aider les organisations partenaires à s’attaquer aux projets de santé dans le cadre de l’initiative.

Le géant de la technologie travaille par exemple avec le Seattle Children Research Institute pour étudier le syndrome de mort subite du nourrisson. Dans le cadre du projet AI for Health, Microsoft, le Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson et la Cascadia Data Discovery Initiative explorent des moyens de tirer parti des données de santé entre les institutions pour la prévention et le traitement du cancer. Microsoft a décrit des projets supplémentaires dans le cadre du programme AI for Health dans un article de blog publié mercredi.

La première série de subventions de Microsoft pour l’IA pour la santé ira à Fred Hutch, Seattle Children’s Research Institute, BRAC, Intelligent Retinal Imaging Systems, Novartis Foundation et PATH.

“L’intelligence artificielle a le potentiel de résoudre certains des plus grands défis de l’humanité, comme l’amélioration de la santé des communautés à travers le monde”, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un communiqué. «Nous savons que mettre cette puissante technologie entre les mains d’experts pour résoudre ce problème peut accélérer de nouvelles solutions et améliorer l’accès pour les populations mal desservies.

AI for Health fait partie de l’initiative plus large AI for Good de Microsoft, un effort de 165 millions de dollars pour utiliser les nouvelles technologies informatiques pour relever les défis de la société. Les autres piliers du programme comprennent l’IA pour la Terre de Microsoft, l’IA pour l’action humanitaire, l’IA pour l’accessibilité et l’IA pour le patrimoine culturel.

L’IA est un domaine prioritaire pour Microsoft sous le PDG Satya Nadella. La société investit 1 milliard de dollars dans OpenAI, une organisation formée par les dirigeants de la Silicon Valley pour réaliser des percées dans «l’intelligence artificielle générale». Une telle technologie serait capable de développer une expertise approfondie sur de nombreux sujets, pas seulement un domaine, dépassant les capacités humaines pour aider à résoudre des défis majeurs dans des domaines tels que les soins de santé, le changement climatique et l’éducation.