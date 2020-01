Microsoft Launcher Preview 6.0 ajoute un paysage et améliore le mode sombre

Depuis que Microsoft a sorti son propre lanceur en 2015, l’application est devenue très populaire, en particulier parmi les utilisateurs professionnels qui travaillent avec les services Microsoft. Maintenant dans une toute nouvelle version d’aperçu, Microsoft Launcher obtient sa plus grande mise à niveau à ce jour avec des améliorations en mode sombre, une prise en charge du paysage et plus encore.

Pour cette version, Microsoft a effacé l’ardoise, réécrivant l’application sur une nouvelle base de code. Et bien que cela signifie que certaines fonctionnalités de la version précédente ne sont plus disponibles, nous recevons beaucoup de nouvelles choses.

La gauche: Paramètres du thème (ver 5.11), Droite: Paramètres du thème (ver 6.0)

L’ancien thème transparent a été supprimé, ainsi que l’option de thème système. Des éléments du thème transparent ont été intégrés aux deux autres, ce qui a conduit à une conception plus cohérente. Les thèmes passent toujours de clair à sombre automatiquement avec votre système; il vient de supprimer l’option de le désactiver. Cela peut être ennuyeux pour certains, mais j’imagine que la plupart sont satisfaits de la commutation automatique étant la valeur par défaut. L’option de modification des couleurs d’accentuation a été supprimée mais pourrait revenir dans les prochaines versions.

La gauche: Votre flux (ver 5.11), Droite: Votre flux (ver 6.0)

Le flux situé sur l’écran d’accueil à l’extrême gauche obtient la refonte la plus bienvenue. Je l’ai toujours éteint en raison de sa sensation incohérente mais je suis plus enclin à utiliser cette nouvelle version. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, l’ancien look était un peu en désordre. Le widget “ajouter une tâche” remplissait la largeur de l’affichage, contrairement aux autres éléments de l’interface utilisateur. Maintenant, tout suit les mêmes paramètres de conception, ce qui satisfait profondément mon OCD. L’en-tête de bienvenue obtient une refonte complète, cachant les icônes d’informations rapides et les reléguant à des widgets individuels plus bas dans la liste. Ce n’est peut-être pas aussi productif qu’auparavant, mais d’un point de vue esthétique, c’est un pas dans la bonne direction. Une expérience utilisateur uniforme et épurée est le thème ici.

La gauche: Tiroir d’application (ver 5.11), Droite: Tiroir d’application (ver 6.0)

Les applications récentes ont un séparateur horizontal et la nouvelle catégorie d’applications a disparu. La recherche d’application est maintenant une barre de recherche en gras, semblable à la plupart des autres lanceurs. C’est un changement de conception que je n’aime pas trop; l’aspect plus plat d’avant était plus propre. Cependant, cette nouvelle barre de recherche change de forme en fonction de la façon dont vous personnalisez le widget de recherche principal.

Mode paysage

L’application prend désormais en charge le paysage en 6.0, ce qui plaira sans aucun doute aux personnes qui utilisent leur téléphone avec des claviers Bluetooth ou qui ont des écrans plus grands. Cela semble prometteur pour les utilisateurs de tablettes (l’expérience actuelle de MS Launcher fait gravement défaut sur les tablettes), mais pour le moment, cette version se révèle incompatible avec autre chose que les téléphones.

Microsoft souligne qu’il s’agit d’un aperçu alpha, vous ne devez donc l’utiliser que si vous êtes d’accord avec les bugs et les plantages fréquents. Comme il s’agit d’une liste distincte sur le Play Store, vous pouvez toujours garder la version stable installée à côté de l’aperçu et basculer entre eux comme bon vous semble.

6.0 est la plus grande mise à jour que Microsoft Launcher ait jamais reçue et je suis ravi de voir où cela va suivre. Vous trouverez ci-dessous le journal des modifications de cette mise à jour, ainsi que le lien Play Store.

