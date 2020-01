Microsoft met fin aux mises à jour et à la prise en charge de la sécurité du système d’exploitation populaire – .

Kollective, basé sur Bend, a organisé des «funérailles» pour Windows 7. (Kollective Photo)

Il y a un an, Microsoft a commencé le compte à rebours pour Windows 7, promettant de mettre fin à la prise en charge du système d’exploitation obstinément populaire. Aujourd’hui, cette horloge a atteint zéro, ce qui laisse des millions d’expositions de Windows 7 vulnérables aux risques de sécurité potentiels.

La fin de la prise en charge ne signifie pas que Windows 7 disparaîtra soudainement. Mais Microsoft ne livrera plus de mises à jour de sécurité ou de qualité pour le système d’exploitation et ne fournira pas de support technique.

Les entreprises et les enseignants utilisant Windows 7 peuvent obtenir des mises à jour de sécurité supplémentaires, mais cela leur coûtera cher. Microsoft facture 25 $ par machine pour ces mises à jour, et ce coût doublera plusieurs fois au cours des prochaines années.

Lancé en 2009, Windows 7 a toujours une énorme base d’utilisateurs. Selon NetMarketShare, près d’un tiers des PC exécutaient Windows 7 en décembre, plus d’une décennie après sa sortie.

Bend, Oregon. La société de distribution de contenu d’entreprise Kollective a organisé mardi un «enterrement» pour Windows 7, parlant de l’impact du système d’exploitation sur l’industrie de la technologie. Plus sérieusement, la société a également publié un rapport sur l’impact de la fin du support de Windows 7 sur les entreprises.

Le rapport a révélé que 40% des entreprises américaines et 66% des entreprises britanniques ont toujours des appareils exécutant Windows 7. Ces entreprises auront une décision à prendre: continuer à exécuter Windows 7 et payer pour les mises à jour de sécurité supplémentaires, exécuter le système d’exploitation sans sécurité supplémentaire et faire face à un risque accru ou entreprendre le processus de mise à jour vers Windows 10.

Kollective estime qu’une entreprise dotée de 10 000 machines Windows 7 pourrait devoir payer jusqu’à 1,4 million de dollars en paiements annuels à Microsoft pour les mises à jour de sécurité.

«Il a fallu jusqu’à trois ans à de nombreuses entreprises pour passer de XP à Windows 7 et nous pouvons nous attendre à un calendrier similaire pour le passage à Windows 10», a déclaré Jon O’Connor, architecte de la solution chez Kollective. “Alors que de nombreuses entreprises ont migré la majorité de leurs systèmes hors de Windows 7, être” presque là “n’est pas suffisant.”

Il a fallu plus de trois ans au système d’exploitation actuel de Microsoft, Windows 10, pour passer Windows 7 en part de marché. Dans le cadre de la fin de la prise en charge de Windows 7, Microsoft exhorte les utilisateurs à passer à Windows 10, un mouvement qui nécessitera pour certains une nouvelle machine. Cela a aidé les ventes de PC à la première année de croissance depuis 2011.