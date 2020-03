Microsoft montre l’avenir de l’interface Windows 10

Panos Panay, chef de la division Windows Client chez Microsoft, a publié une vidéo sur Instagram où il montre l’avenir de l’interface Windows 10 dans lequel l’entreprise travaille.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a célébré le jalon d’un milliard d’appareils actifs mensuels sur Windows 10. Sans surprise, compte tenu du retard de plusieurs années dans la réalisation de l’objectif, Microsoft a lancé un article de blog pour célébrer le moment. Aujourd’hui, Panay a publié une vidéo plus intéressante avec les améliorations (visuelles) et d’interaction (requises) en cours de préparation pour le système.

Le clip commence par certaines versions de Windows des dernières décennies, de Windows 1.01 d’origine à Windows NT Workstation 4.0, Windows 95, Windows 2000 et Windows XP. Ensuite, nous regardons comment le bouton du menu Démarrer et le logo Windows ont changé de génération en génération.

La vidéo montre une instance de l’écran de verrouillage de Windows Hello et un montage de l’évolution du bureau de Windows 10. Dans ce segment du clip, nous voyons que les anciennes icônes ennuyeuses de Windows 10 sont transformées en un nouvel ensemble d’icônes qui ils laisseront des motifs plats et des couleurs sourdes en faveur d’un finition plus moderne et attrayante.

La vidéo atteint son apogée avec le message que Windows est conçu “pour une nouvelle ère” et certaines des modifications en cours de développement, pour les icônes Bloc-notes, Courrier, Photos, Calculatrice, Outlook ou Edge qui changent en iconographie moderne.

Un autre élément important montré est la explorateur de fichiers, très similaire à ce que nous avons vu dans Windows 10X, sans barre d’adresse ou barre de menus et sans intégration de services tels que Onedrive ou Google Drive.

Vous ne serez pas surpris de voir un nouveau menu de démarrage, un composant que Microsoft examine depuis la catastrophe de Windows 8:

Microsoft travaille également sur une interface utilisateur mise à jour pour le menu contextuel qui semble être plus cohérent à travers le système d’exploitation.

La mise à jour de l’interface utilisateur de Windows 10 a été retardée pendant longtemps et Microsoft pense que le moment est venu de le moderniser. Il convient de noter qu’il s’agit d’un travail en cours et que les conceptions soumises ne sont pas encore disponibles pour les développeurs et les initiés. Ce que nous voyons nous plaît et donnera un autre air à Windows. CA te plaît à toi? Où pensez-vous que le développement de l’interface utilisateur de Windows 10 devrait aller?