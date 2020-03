Microsoft nomme le leader de Windows Insider; WA Lt. Gov. part pour rejoindre les jésuites; Axon embauche un vétérinaire d’Amazon AI – .

Amanda Langowski (L) et Panos Panay (R) lors d’un appel Microsoft Teams, pratiquant la distanciation sociale.

– Panos Panay, chef de produit Microsoft, a annoncé qu’Amanda Langowski serait la nouvelle responsable du programme Windows Insider, une communauté en ligne de 18 millions de personnes qui permet aux utilisateurs de tester de nouvelles fonctionnalités en échange d’un retour d’informations détaillé à l’entreprise.

Langowski a passé plus de 20 ans chez Microsoft, rejoignant l’entreprise en 2000 en tant que gestionnaire de programme pour Windows.

«Depuis lors, elle est une créatrice de produits extraordinaire et dévouée pour l’entreprise», a déclaré Panay dans un article de blog. “En rencontrant Amanda, une chose qui est immédiatement apparente est sa passion pour les commentaires des clients et l’impact positif que cela peut avoir sur nos produits.”

Cela fait partie d’un effort plus large visant à unifier les équipes des systèmes d’exploitation et des appareils de Microsoft. Panay supervise désormais les équipes Windows UX et Microsoft Surface après une réorganisation plus tôt cette année.

Les innovations technologiques aident le lieutenant-gouverneur Cyrus Habib au deuxième poste élu de l’État. (Photo . / Monica Nickelsburg)

– Le lieutenant-gouverneur de l’État de Washington, Cyrus Habib, a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux élections et rejoindrait le sacerdoce jésuite.

Habib était associé d’entreprise au sein du cabinet d’avocats Perkins Coie avant d’être élu à l’Assemblée législative de l’État de Washington en 2012 et a occupé le poste de lieutenant-gouverneur depuis 2017. Habib a perdu la vue du cancer lorsqu’il était enfant et a été un défenseur des technologies qui aident les personnes handicapées participer à la vie de tous les jours.

«Au cours des deux dernières années, je me suis senti appelé à une vocation différente, mais qui est également orientée vers le service et la justice sociale», a déclaré Habib dans un communiqué.

Son annonce intervient alors que les dirigeants des gouvernements local, étatique et fédéral travaillent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a félicité Habib dans une déclaration.

La carrière fulgurante de Cyrus dans la fonction publique est une inspiration pour beaucoup.

Bien que cela soit inattendu, quiconque connaît @waltgov n’est pas surpris par son engagement envers la foi. Je ne doute pas que son avenir dans le sacerdoce jésuite apportera beaucoup de bien à un monde qui en a besoin en ce moment. https://t.co/JB77APRiye

– Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 19 mars 2020

– L’ancien directeur marketing de Mozilla, Jascha Kaykas-Wolff, rejoindra Lytics, basé à Portland, Oregon. dans le nouveau rôle de président responsable de la stratégie de mise sur le marché pour la startup de marketing marketing. Kaykas-Wolff a également été CMO pour BitTorrent et MindJet, et était chef de groupe chez Microsoft.

La plate-forme Lytics capture les données des clients à partir de bases de données et d’outils marketing, en utilisant l’apprentissage automatique pour aider les entreprises à personnaliser leur marketing auprès des consommateurs. L’année dernière, la société a annoncé un tour de série C de 35 millions de dollars.

Yasser Ibrahim. (Photo Axon)

– Le fabricant de caméras de police Axon a nommé Yasser Ibrahim vice-président directeur de l’intelligence artificielle. Ibrahim était récemment responsable de l’apprentissage automatique distribué pour Alexa AI chez Amazon. Il a passé près de six ans chez le géant de la technologie et a également travaillé sur les systèmes de vision par ordinateur derrière la technologie sans caissier d’Amazon Go qu’elle vend maintenant à d’autres détaillants.

“Je suis passionné par la mission d’Axon de protéger la vie, et les produits que nous inventons et livrons au nom des clients se trouvent à une intersection incroyablement excitante de la sécurité publique, de l’IA responsable et de l’apprentissage automatique multimodal”, a déclaré Ibrahim.

Ibrahim dirigera l’équipe d’IA d’Axon basée à partir de son bureau de Seattle et travaillera avec un comité d’éthique de l’IA indépendant. L’équipe développe des technologies pour lire automatiquement les plaques d’immatriculation, détecter les coups de feu et créer des transcriptions automatiques de vidéos de caméras corporelles.

– Le directeur de Microsoft, Marc Brown, a rejoint le conseil d’administration du site de données sur la rémunération PayScale. Brown a passé plus de 20 ans chez Microsoft et est actuellement vice-président d’entreprise à la tête des fusions et acquisitions mondiales et des investissements stratégiques.

– L’ancien cadre d’Amazon Diego Piacentini a rejoint le conseil d’administration d’Apolitical, un réseau d’apprentissage en ligne pour les fonctionnaires basé à Londres. Piacentini a passé 16 ans chez Amazon avant de partir en 2016, prenant initialement une pause de 2 ans, pour travailler pour le Premier ministre italien, mais n’est pas revenu au géant de la technologie basé à Seattle.

En plus de siéger à plusieurs conseils d’administration, Piancentini est actuellement conseiller principal au sein de la société de services financiers de New York KKR & Co. Inc. Il est également conseiller de la start-up de camionnage de Seattle Convoy.

–Michael Harold, ancien directeur des affaires publiques de WeWork dans la région du Pacifique, est maintenant directeur des communications du Seattle Department of Transportation (SDOT). Harold a précédemment travaillé à Harvard Law and International Development Society et a été directeur législatif de la Chambre des représentants des États-Unis.

– Remitly, une startup de Seattle qui permet aux gens d’envoyer de l’argent à l’étranger, a promu John Scrofano au poste de vice-président de Passbook, le nouveau service bancaire de l’entreprise conçu spécifiquement pour les immigrants. Scrofano a rejoint la startup bien financée en 2018 en tant que directeur de nouvelles initiatives et a dirigé le développement du deuxième produit de l’entreprise, allant au-delà des transferts de fonds pour la première fois. Il était auparavant PDG de Garmentory, une plateforme de mode en ligne, et OneWed, une plateforme de planification de mariage.

John Pollard. (Photo du phare)

– Le vétéran de la startup de Seattle, John Pollard, est désormais vice-président senior et membre de l’équipe de direction de Lighthouse eDiscovery. Pollard dirigera la plate-forme SaaS de la société basée à Seattle appelée Spectra. Lighthouse fournit à ses clients des services consultatifs et des logiciels pour aider les avocats et les équipes de conformité à parcourir des documents complexes.

Pollard a récemment occupé le poste de vice-président exécutif et directeur des revenus de Bellevue, Washington, basée à Donuts, un registre de noms de domaine. Il est co-fondateur et ancien PDG de la plate-forme de partage de contenu Elemental Foundry, acquise par Porch en 2014, et co-fondateur de Jott, un service de voix sur texte mobile acquis par Nuance Communications en 2009. Après l’acquisition de Jott, Pollard est resté chez Nuance en tant que vice-président et directeur général de sa division voix-texte.

– La société commerciale canadienne d’énergie de fusion General Fusion a nommé George (Chip) Hambro à son conseil d’administration. Hambro est un partenaire opérationnel de True North Venture Partners, basé à Chicago, en Illinois, et a été chef de l’exploitation de First Solar, un fabricant de panneaux solaires photovoltaïques, jusqu’à sa retraite en 2009. General Fusion compte le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, comme bailleur de fonds.

“J’ai poursuivi la promesse des énergies renouvelables pendant la majeure partie de ma carrière, et malgré un grand succès dans cet espace avec l’énergie solaire, la plupart des énergies renouvelables ne peuvent pas servir de base de base efficace au réseau”, a déclaré Hambro. «General Fusion est la base de base abondante, propre et économique de l’avenir.»

– La société mondiale de gestion immobilière et d’investissement JLL a embauché Matt Skally en tant que vice-président senior des services de développement et de projets pour la région du Pacifique Nord-Ouest. Skally était récemment vice-président de l’équipe de l’environnement des magasins chez Nordstrom Rack et dirigeait auparavant des équipes chez d’autres détaillants, dont Ross et Best Buy. Il sera basé à Seattle.

–L’agence de conception et de développement numérique basée à Seattle, Substantial, a embauché Sheryl Cababa comme vice-présidente de la stratégie et Michael Smith comme directeur du design. Ils sont tous deux professeurs à l’Université de Washington et anciens designers de Frog, une entreprise de design mondiale.

Cababa était auparavant le directeur créatif exécutif du cabinet de conseil en technologie Artefact et un . Geek de la semaine. Smith a précédemment occupé le poste de directeur du programme UW Master of Human-Computer Interaction and Design.