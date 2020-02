Microsoft Office, l’application est désormais disponible pour les smartphones Android

Microsoft Office c’est enfin disponible pour les smartphones Android! l’application il comprend les principaux outils de travail de Microsoft (mot, exceller et PowerPoint), ainsi que onedrive, le service de stockage et de sauvegarde dans le cloud proposé par le géant de Redmond.

Avec l’application Office, c’est enfin possible créer, lire et modifier des présentations Word, Excel et PowerPoint en un seul endroit, ce qui le rend beaucoup plus rapide et plus facile. En fait, auparavant, Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint étaient proposés en tant que solutions distinctes, obligeant les utilisateurs à passer d’une application à une autre pour accéder à un document spécifique et le modifier.

Microsoft Office, l’application est disponible pour les smartphones Android et offre de nombreuses fonctionnalités

L’application propose plusieurs fonctionnalités. Non seulement c’est possible créer, modifier et collaborer sur des documents Office (textes, feuilles de calcul, présentations et autres) ou accédez à ceux stockés sur le cloud; mais c’est aussi possible transformer la photo d’un document en fichier Word, ou celle d’un tableau dans une feuille de calcul Excel; vous pouvez utiliser Lentille de bureau, une sorte de scanner de poche grâce à laquelle numériser des images sur des tableaux blancs ou créer d’autres documents à partir de la numérisation du texte affiché. Et encore une fois, il est possible créer rapidement des documents PDF, signez des documents PDF avec votre doigt, scannez les codes QR et utilisez l’outil note écrire des notes.

l’application Microsoft Office il est compatible avec tous les smartphones Android avec un système d’exploitation version 6.0 (Marshmallow) ou supérieur et au moins 1 Go de RAM. L’application peut être téléchargée gratuitement sur les appareils compatibles avec cette adresse.