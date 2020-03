Microsoft organise un événement numérique Xbox Series X maintenant que l’E3 est annulé – .

Mercredi, l’Electronic Software Association a officiellement annulé l’E3 2020, alors que le nouveau coronavirus suscite des inquiétudes croissantes.

Microsoft prévoit un «événement numérique Xbox» pour discuter de ses plans futurs à la place de son keynote E3.

Ubisoft et EA décident également de leurs prochaines étapes à la lumière de l’annulation.

Après une série de tweets et de rapports mardi soir, l’Electronic Software Association (ESA) a officiellement confirmé mercredi que l’E3 2020 a été annulé en raison des préoccupations entourant l’épidémie de coronavirus. Comme il est devenu clair que la propagation de COVID-19 ne devrait pas s’arrêter de sitôt, beaucoup s’attendaient à ce que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’ESA n’ait à annuler le spectacle, qui a attiré plus de 60000 personnes l’année dernière.

«Après une consultation minutieuse avec nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin. à Los Angeles », a déclaré l’ESA dans un communiqué.

C’est certainement une déception pour les fans de l’événement extravagant, mais l’ESA a ajouté qu’elle travaille avec ses membres pour potentiellement «coordonner une expérience en ligne pour présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020». Nous ne savons pas exactement quelle forme cela prendrait ni quels membres seraient impliqués, mais le patron de Xbox, Phil Spencer, a jeté le chapeau de son équipe sur le ring avec le tweet suivant discutant d’un “événement numérique Xbox”:

L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté @Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique Xbox. Détails sur le calendrier et plus dans les semaines à venir https://t.co/xckMKBPf9h

L’E3 est bien fréquenté (bien que la fréquentation ait diminué l’année dernière), mais la grande majorité des consommateurs absorbent toutes les nouvelles et annonces par le biais de la diffusion en direct de toute façon, alors même si vous ne lisez pas d’aperçus pratiques ou d’interviews avec des développeurs de la salle d’exposition , le fan de jeux vidéo moyen ne devrait pas être affecté. Cela permettra également d’économiser des sommes incalculables aux studios qui dépensent des millions en kiosques et au personnel du Los Angeles Convention Center. Sans un spectacle de scène massif à planifier et à exécuter, nous pouvons accéder aux jeux plus rapidement.

En plus de Microsoft, Polygon rapporte que plusieurs autres grands studios ont des événements numériques en préparation. Ubisoft dit qu’il «explore d’autres options pour une expérience numérique», tandis qu’EA dit qu’il examine comment [E3’s cancellation] va changer nos plans pour EA PLAY 2020. ” Pendant ce temps, Nintendo n’a pas encore émis de réponse, et Sony a révélé qu’il ignorerait complètement l’E3 en janvier, ce qui signifie que la révélation de la PS5 ne sera pas affectée.

Le risque que les versions de console de nouvelle génération soient retardées augmente chaque jour, et l’annulation de l’E3 2020 n’est clairement pas un bon signe. Mais Microsoft a divulgué des détails sur la Xbox Series X de manière plutôt non conventionnelle depuis que nous avons découvert Project Scarlett, j’ai donc le sentiment que la société trouvera un moyen intéressant et satisfaisant de révéler pleinement la console et sa gamme de lancement cet été.

