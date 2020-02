Microsoft ouvre son troisième centre d’ingénierie en Inde – .

Siège de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Microsoft a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau centre d’ingénierie en Inde, doublant ainsi le nombre de pays où il a commencé ses opérations en 1990.

Le centre de développement de l’Inde, dans la ville de Noida, dans la «région de la capitale nationale», est le troisième bureau de Microsoft dans le pays, après la création d’avant-postes à Bengaluru et à Hyderabad.

Microsoft a qualifié ses bureaux indiens de «véritable microcosme d’ingénierie» au sein de l’entreprise. Le nouveau centre d’ingénierie accueillera des équipes de plusieurs grandes ailes de l’entreprise, notamment l’intelligence artificielle et la recherche, le cloud et l’entreprise, l’expérience et les appareils et le mélangeur, faisant du bureau la première place à l’extérieur du campus du siège social de Redmond, Washington pour héberger des ingénieurs pour le service de streaming de jeux.

«Les entités Microsoft», a déclaré la société, emploient au total 10 000 employés dans 11 villes indiennes. En plus des rôles d’ingénierie et de R&D, Microsoft a des personnes axées sur les ventes et le marketing et le service client.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, se rendra en Inde plus tard ce mois-ci.