Microsoft présente les nouvelles fonctionnalités de la famille Teams dans un cadre plus large pour étendre Office au-delà du travail – .

Microsoft a prévisualisé les nouvelles fonctionnalités de la famille pour son application de collaboration Teams. (Images Microsoft)

Microsoft ajoutera de nouvelles fonctionnalités pour les particuliers et les familles à son application de collaboration et de communication Teams, cherchant à s’étendre au-delà du lieu de travail et dans la vie personnelle de ses utilisateurs.

Les mises à jour présentées ce matin pour les équipes incluent des outils pour se connecter et communiquer avec la famille et les amis, coordonner les horaires et passer des appels vidéo personnels. Microsoft a initialement lancé Teams en réponse à Slack sur le lieu de travail, mais Microsoft cherche maintenant à donner à l’application une empreinte plus large.

L’idée est de transformer les équipes en «une seule application pour aider à gérer le travail et la vie», a déclaré Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft, dans un blog lundi décrivant les mises à jour. La société n’a pas annoncé de date de sortie spécifique, mais a déclaré que les nouvelles capacités seront disponibles en avant-première “dans les prochains mois”.

Les mises à jour surviennent alors qu’un nombre record de personnes travaillent à domicile au milieu de la crise COVID-19. La situation a entraîné une forte augmentation de l’utilisation des équipes Microsoft, tout en mettant en évidence le déclin de la pertinence de Skype au cours des neuf années qui ont suivi l’acquisition par le géant de la technologie du service d’appel vidéo et de chat de 8,5 milliards de dollars.

Cependant, dans le blog de ce matin, Mehdi de Microsoft a déclaré que la société avait constaté une augmentation récente de l’utilisation de Skype, à 40 millions d’utilisateurs quotidiens, en hausse de 70% d’un mois à l’autre, avec une augmentation de 220% des minutes d’appels Skype à Skype par rapport à avec le mois précédent. La société a également récemment introduit une nouvelle fonctionnalité Skype appelée «Meet Now» qui vise à rationaliser le processus de création de réunions vidéo.

Cela fait partie d’un effort plus large de Microsoft pour étendre ses applications professionnelles Office pour un usage personnel et familial – posant potentiellement un nouveau défi pour les services technologiques grand public populaires, tout en essayant de garder certaines de ses franchises les plus connues pertinentes dans un monde de travail de plus en plus mélangé et la vie personnelle.

Également annoncé par Microsoft ce matin:

À partir du 21 avril, Microsoft proposera des abonnements personnels et familiaux sous la marque Microsoft 365, n’utilisant plus le nom Office 365. Un abonnement personnel coûtera 6,99 $ / mois, tandis qu’un plan familial avec jusqu’à six utilisateurs coûtera 9,99 $ / mois, le même prix que les abonnements Office 365 existants.

Microsoft Editor, la technologie de vérification grammaticale de l’entreprise, sera disponible sur Microsoft Word, Outlook.com et en tant qu’extensions de navigateur pour Chrome et Microsoft Edge, avec des fonctionnalités avancées pour les abonnés payants personnels et familiaux.

Un nouveau service appelé «Money in Excel» sera disponible pour les abonnés Microsoft 365, avec des outils pour suivre automatiquement les dépenses et d’autres mesures financières clés.

Les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Outlook sur le Web permettront aux utilisateurs de lier leurs calendriers personnel et professionnel tout en maintenant les restrictions de confidentialité.

La fonction «Play My Emails» de la société pour l’application mobile Outlook, qui lit les e-mails importants à haute voix pour aider les gens à rattraper leur retard, s’étend au-delà d’iOS à Android, également dans «les mois à venir».

Microsoft Family Safety, accessible aux abonnés Microsoft 365, aidera les parents à gérer le temps d’écran sur Windows, Android et Xbox, ainsi que des fonctionnalités telles que le partage de position, les rapports de conduite automatisés pour les jeunes conducteurs et les outils de sécurité et de confidentialité en ligne.