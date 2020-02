Microsoft présente les nouvelles icônes pour Windows 10, et nous les aimons

Microsoft a introduit les nouvelles icônes pour Windows 10 dans la dernière compilation système pour Insiders, la version préliminaire 19559 publiée dans l’anneau rapide. Et nous les aimons, car ils laissent des motifs plats et des couleurs sourdes au profit d’un finition plus moderne et attrayante.

Il y a quelques années, Microsoft a entamé le renouvellement de ses icônes d’application, à commencer par celles de la suite bureautique Office ou celle dédiée à Windows Terminal. Nous avons également vu les nouvelles icônes pour Windows 10, mais jusqu’à présent, elles n’étaient pas disponibles.

Ils utilisent le langage de conception Fluent Desing. Connu dans son développement sous le nom de Projet NEON, le langage repose sur cinq piliers de base: légèreté, profondeur, mouvement, matière et mise à l’échelle, et a été créé pour améliorer et unifier l’apparence du système d’exploitation, des applications dédiées au système et de l’UWP universel.

Le langage applique de nouvelles couleurs, matériaux et finitions et nous l’avons vu dans différentes zones du système, dans l’interface, la barre des tâches, le menu Démarrer ou le navigateur Edge. Et maintenant, ils viennent aux icônes après «d’innombrables révisions pour chaque icône. De doux à sauvage, nous explorons une multitude de directions de conception et écoutons des clients du monde entier », a expliqué Jon Friedman, vice-président de la conception d’entreprise.

Les nouvelles icônes pour Windows 10 disent au revoir aux designs plats et aux couleurs sourdes et parient sur un design qui montre profondeur, dégradés, couleurs vibrantes et mouvement.

Ceux inclus dans la dernière compilation Insider du système correspondent à des applications telles que Mail et Calendrier, Calculatrice, Groove Music, Films et TV, Alarmes et Horloge ou Enregistreur Vocal. Le courrier et le calendrier sont déjà apparus dans la dernière version de l’anneau lent.

Il y en a beaucoup qui n’apparaissent toujours pas dans le système, bien que nous les ayons déjà vus séparément. Ce sont la caméra, la météo, les coupures de presse, les cartes et bien d’autres. Nous supposons qu’ils seront disponibles dans la version finale de Windows 10 2004. Ce qui est certain, c’est que nous verrons l’intégralité de la collection dans Windows 10X pour les appareils pliants qui arrivera à la fin de l’année.

Microsoft a plusieurs aspects à améliorer dans Windows 10. Et sûrement plus important que de renouveler les icônes, mais ça ne fait jamais de mal d’affiner les sections visuelles. Nous aimons ces icônes. Et à toi? Qu’en penses-tu?