Microsoft Project xCloud pour iOS beta montre beaucoup de promesses

En grandissant, j’étais un drogué de jeux vidéo. J’ai joué à des jeux pendant tout mon temps libre. Mon premier système de jeu était le NES, et le dernier que je possédais personnellement était la PS2 et la Xbox d’origine. J’ai même travaillé chez EBGames (je n’accepte toujours pas la fusion EBGames / GameStop). J’ai de bons souvenirs d’avoir joué à Halo lors de soirées LAN, la première fois que j’ai joué à Madden en ligne, et d’avoir eu peur de Resident Evil 1 quand j’étais en 6e année. Une fois que je me suis mariée et que j’ai eu des enfants, je n’avais tout simplement plus le temps libre que j’avais auparavant. Maintenant que mes enfants sont assez grands pour jouer à des jeux, je suis un peu plus dans l’industrie et je viens de passer quelques heures avec l’aperçu de Microsoft Project xCloud pour iOS dont nous avons parlé hier.

Microsoft Project xCloud pour iOS est vraiment une version bêta

Quand j’y ai eu accès, je m’attendais à ce que ce soit l’une de ces expériences bêta qui revendiquaient la bêta, mais qui était en fait vraiment raffinée. Cependant, Project xCloud pour iOS est vraiment une version bêta. En jouant à Halo, j’ai vu un retard considérable (et j’ai été informé d’un ralentissement du réseau), mais j’étais sur une connexion Wi-Fi 6 utilisant une connexion Internet gigabit. Ce ralentissement est certainement quelque chose que vous pourriez attribuer au service en version bêta. Le décalage a augmenté et diminué pendant le match, et j’étais fier de ne pas avoir terminé dernier en dernier.

Dans l’ensemble, je me suis cependant beaucoup amusé. J’ai tellement de souvenirs de mes années collégiales de jouer à Halo avec des amis. C’est incroyable la rapidité avec laquelle les dispositions de la carte et les emplacements des armes vous reviennent sans avoir joué au jeu depuis plus d’une décennie.

Les services de jeux en streaming sont bons pour Apple

Certaines personnes pourraient penser que Microsoft Project xCloud pour iOS est un service concurrent d’Apple Arcade, mais je ne pense pas que ce soit le cas en réalité. Apple Arcade est un service à faible coût qui comprend, pour la plupart, des jeux que vous pouvez récupérer rapidement et utiliser directement. Project xCloud est un moyen de prendre l’expérience Xbox One avec vous. Mes enfants ont acheté une Nintendo Switch l’année dernière, et plus je pense à cette console, plus elle devient géniale. Il peut se connecter à votre téléviseur, mais vous pouvez également l’emporter facilement avec vous.

Avec Microsoft Project xCloud, tous les appareils iOS ou Android deviennent effectivement une version mobile de votre Xbox (une fois tous les jeux ajoutés). Tout ce dont vous avez besoin est une manette Xbox et une connexion Internet suffisamment rapide. Microsoft construit une expérience de type Nintendo Switch sans avoir à construire et vendre une console portable. Ils peuvent se concentrer sur le matériel de leur salon pendant qu’Apple et Google construisent des appareils mobiles.

Du côté d’Apple, ce service fait de tous les appareils iOS une console mobile pour les fans de Xbox. Si vous étiez quelqu’un qui ne s’était jamais soucié de posséder un iPad auparavant, Project xCloud transforme votre iPad en Xbox mobile.

Apple peut toujours vendre Apple Arcade aux personnes qui s’abonnent à Project xCloud, tout comme les gens s’inscriront facilement à Netflix et à Apple TV +. Les deux services offriront une expérience différente et différents types de contenu. Ce sera la même chose avec Apple Arcade et Project xCloud. Les deux services offriront quelque chose d’unique aux joueurs. Surtout du côté Apple Arcade, le coût est suffisamment bas pour que même si vous jouez quelques heures par mois, cela en vaille la peine.

Emballer

Je suis ravi de voir où va Microsoft Project xCloud à l’avenir. Si je peux jouer à des jeux de qualité console sur mon iPad pendant ma pause déjeuner, il est fort possible que je recommence à jouer à des jeux. J’adorerais pouvoir jouer la version complète de Madden avec un contrôleur en déplacement.

