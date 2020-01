Microsoft promet d’être «carbone négatif» d’ici 2030 et lance un fonds d’innovation climatique de 1 milliard de dollars – .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, annonce les initiatives climatiques à long terme de l’entreprise jeudi matin sur le campus de Redmond. (Photo . / Todd Bishop)

REDMOND, Washington – Microsoft dit qu’il sera négatif en carbone d’ici 2030, éliminant plus de carbone de l’environnement qu’il n’en émet chaque année, et éliminant suffisamment de carbone d’ici 2050 pour compenser toutes ses émissions et sa consommation électrique depuis sa fondation il y a des décennies .

De plus, la société lancera un Fonds d’innovation climatique d’un milliard de dollars conçu pour encourager le développement de nouvelles technologies de réduction et d’élimination du carbone.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a pris l’engagement jeudi matin lors d’un événement au siège social de l’entreprise à Redmond, détaillant un nouveau plan radical pour éliminer l’impact environnemental de Microsoft et donner également à ses partenaires et clients de nouveaux outils pour répondre aux leurs. Il a déclaré que Microsoft avait une obligation particulière de résoudre le problème en tant qu’entreprise technologique mondiale.

Cela va nécessiter une exécution soutenue littéralement par toutes les parties de l’entreprise… Il est plus facile de prononcer un discours que de le rendre réel.

“Si nous ne réduisons pas les émissions et que les températures continuent de grimper, la science nous dit que les résultats seront dévastateurs”, a déclaré Nadella. «Chacun de nous doit agir, et cela inclut les entreprises.»

Brad Smith, président de Microsoft, a décrit l’initiative de la société comme sans précédent et a déclaré que la société «faisait l’équivalent de remonter le temps» en s’attaquant à ses émissions historiques. Il l’a appelé “un pari audacieux pour résoudre un gros problème”. Smith a montré ce graphique, projetant la réduction prévue de l’impact carbone de l’entreprise.

Graphique Microsoft

Microsoft a déclaré que le nouveau fonds mettra à profit son bilan pour prêter de l’argent et prendre des participations dans des entreprises pour encourager le développement de nouvelles innovations environnementales. L’argent sera investi au cours des quatre prochaines années. La société a cité quatre critères d’investissement, y compris les initiatives de développement durable, l’impact sur le marché, les avancées technologiques et l’équité climatique, pour lutter contre la tendance du changement climatique à blesser de manière disproportionnée les populations des pays en développement.

“Nous comprenons profondément que ce n’est qu’une fraction de ce qui est nécessaire pour résoudre ce problème”, a déclaré Amy Hood, directrice financière de l’entreprise, décrivant le plan lors de l’événement ce matin.

La décision de Microsoft pourrait inciter ou inciter ses homologues à emboîter le pas en intensifiant leurs propres initiatives climatiques. L’annonce, l’an dernier, d’un plan de 500 millions de dollars pour le logement abordable dans la région de Seattle, a été suivie par des initiatives similaires et, dans certains cas, plus importantes en matière de logement abordable. Microsoft a annoncé cette semaine qu’il dépenserait 250 millions de dollars supplémentaires pour le plan de logement.

Amazon a annoncé l’année dernière son propre plan pour atteindre la neutralité carbone dans toutes ses activités au cours des 20 prochaines années, une décennie avant l’échéance de 2050 fixée par l’accord de Paris.

Microsoft a déclaré qu’il signait l’engagement d’ambition commerciale de 1,5 degré des Nations Unies et a annoncé qu’il suivrait publiquement ses progrès dans un rapport annuel sur la durabilité environnementale.

Le climat est également un problème clé pour Bill Gates, cofondateur de Microsoft, qui continue de siéger à son conseil d’administration. Il a passé en revue la nouvelle initiative de Microsoft mais n’a pas été impliqué dans sa création, selon des personnes au sein de l’entreprise. Gates a investi dans diverses initiatives d’énergie verte, ainsi que dans l’énergie nucléaire de nouvelle génération, et dirige le fonds et l’initiative Breakthrough Energy Ventures d’un milliard de dollars. Il a un livre sur le changement climatique qui sortira plus tard cette année.

. @ Microsoft va devenir carbone négatif d’ici 2030. C’est le genre de leadership climatique dont nous avons besoin.

Je suis fier de les avoir comme partenaires dans ce combat. https://t.co/315ZYX6tG0

– Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 16 janvier 2020

Dans une interview avec . après l’annonce, Smith a reconnu les défis auxquels Microsoft sera confronté dans la mise en œuvre du plan.

“Cela va nécessiter une exécution soutenue littéralement par toutes les parties de l’entreprise”, a-t-il déclaré. «C’est une chose d’avoir un gros objectif. C’est une deuxième chose d’avoir un plan détaillé, et c’est une troisième chose d’avoir une exécution cohérente et excellente, et nous allons avoir besoin des trois, et nous nous engageons à le faire. Il est plus facile de prononcer un discours que de le rendre réel. “

Pour conclure l’événement Microsoft, Smith a comparé l’initiative climatique de Microsoft aux efforts réussis des États-Unis pour placer les premières personnes sur la lune il y a plus de 50 ans.

“L’ultime coup de lune,” a-t-il dit, “est de préserver cette planète.”