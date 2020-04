Microsoft propose un chat vidéo Skype gratuit alors que le cauchemar de Zoom sur la confidentialité se poursuit – .

L’outil d’appel vidéo gratuit Meet Now de Skype pourrait être une excellente alternative à Zoom, car ce dernier s’efforce de résoudre un grand nombre de problèmes de sécurité et de confidentialité.

L’application de visioconférence de Microsoft peut être utilisée sans téléchargement de compte ou d’application et fournit des appels vidéo gratuits et illimités.

Meet Now prend également en charge l’enregistrement vidéo et le partage d’écran, des fonctionnalités qui peuvent être utiles pour les appels professionnels.

Si vous avez travaillé au cours des dernières semaines, il est probable que vous ayez assisté à au moins une réunion via un appel vidéo Zoom. Le zoom a rapidement gagné en popularité pendant la crise du COVID-19, car il s’agit d’une application facile à utiliser qui offre une expérience d’appel vidéo fiable. Vous n’avez pas besoin d’être un professionnel des applications de chat vidéo pour le configurer et l’exécuter confortablement. Cependant, au fil des jours, nous avons entendu parler de nouvelles façons dont Zoom mettait en danger votre vie privée et votre sécurité. Zoom a partagé des données avec Facebook, exposé des milliers de courriels à des étrangers et autorisé l’accès à des vidéos privées. Ajoutez à cela le fait que Zoom n’est pas chiffré de bout en bout comme vous le pensiez, et vous avez l’image complète d’une application que vous devez jeter jusqu’à ce que l’entreprise la corrige définitivement. C’est là que Skype de Microsoft entre en jeu, car l’application offre désormais aux utilisateurs une expérience de type Zoom.

Vendredi, Microsoft a rappelé aux utilisateurs de Skype que l’application dispose d’une fonctionnalité Meet Now qui devrait fonctionner aussi facilement que Zoom.

Meet Now prend en charge les appels de vidéoconférence gratuits et ne nécessite pas de compte Microsoft pour commencer. La fonctionnalité Skype fonctionne directement dans le navigateur, vous n’avez donc pas besoin d’installer une application. Une simple pression sur un bouton suffit pour créer une réunion gratuite et inviter d’autres personnes.

Le lien de la réunion n’expire pas et vous pouvez l’utiliser à nouveau, et il n’ya aucune limite sur les appels vidéo.

Meet Now vous permet également d’enregistrer l’appel si vous devez en récupérer le contenu ultérieurement, et Microsoft stocke les enregistrements pendant 30 jours maximum. Meet Now vous permet également de brouiller votre arrière-plan, une fonctionnalité qui peut être utile lorsque vous travaillez à domicile, et vous permet de partager l’écran de votre ordinateur chaque fois que vous devez partager votre travail avec les autres personnes de l’appel.

À première vue, vous pouvez même utiliser la fonction Meet Now de Skype pour créer des réunions virtuelles ad hoc avec vos proches. Étant donné que de nombreux pays et régions ont encore des règles de verrouillage strictes en place, l’utilisation d’une application de vidéoconférence pour parler à votre famille devrait certainement aider tout le monde à maintenir son jeu de distanciation sociale. Là encore, Meet Now n’est pas la seule option de chat vidéo pour les familles, car il existe au moins une application sur votre téléphone qui peut prendre en charge les appels vidéo.

Mais Meet Now, comme Zoom, ne se soucie pas de la plate-forme et fonctionnera sur n’importe quel téléphone ou ordinateur. C’est donc une chose à considérer lors de la configuration de vos appels vidéo professionnels ou familiaux au cours des prochaines semaines.

