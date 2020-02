Microsoft publie l’émulateur Windows 10X et voici ce dont vous avez besoin pour le tester

Microsoft a publié l’émulateur Windows 10X et d’autres outils pour programmer des applications dans la nouvelle variante de système créée pour soutenir la nouvelle génération de dispositifs de pliage tels que le Surface Neo et d’autres appareils avec des facteurs de forme innovants tels que ceux utilisant des écrans flexibles.

L’émulateur Windows 10X a été présenté à la journée des développeurs Microsoft 365 avec d’autres outils tels que les kits de développement logiciel pour les surfaces à double écran, les kits de développement, la documentation, les bibliothèques d’API et les émulateurs qui vous permettront de créer des applications et de tester leur fonctionnement. Évidemment, ils sont destinés aux développeurs, bien que tout utilisateur puisse le tester en exécutant l’émulateur. De plus, tout ce matériel nous laisse quelques clés système et en général où ira l’avenir de Windows.

Qu’est-ce que Windows 10X?

Comme vous le savez, Windows 10X est la première version du Projet Windows Core OS, un développement modulaire avec un noyau de base qui peut être étendu ou réduit par des modules pour répondre aux besoins de différents appareils. Une version légère, simplifiée et optimisée, qui – en principe – est spécifiquement destinée aux appareils pliants, à double écran et / ou flexible.

Windows 10X sera publié sur le Surface Neo, mais ne sera pas exclusif de Microsoft pliage. Il a déjà été annoncé qu’ASUS, Dell, HP et Lenovo créeront des appareils à double écran ou flexibles basés sur ce système. Nous ne savons pas si Microsoft l’étendra à certains segments d’ordinateurs portables à l’avenir. Ou aux smartphones comme demandé par un groupe d’utilisateurs.

À notre connaissance, Windows 10X fonctionnera avec du matériel tel qu’Intel Lakefield. Il s’agit d’un nouveau CPU mobile hybride, car il est le Le premier d’Intel qui combine des cœurs de traitement de différentes architectures. Compte tenu du partenariat actuel de Microsoft avec Qualcomm et qui est un type de conception qu’ARM utilise avec la technologie big.LITTLE depuis des années, nous n’excluons pas que d’autres processeurs et plates-formes soient pris en charge.

Le Surface Neo et le reste des appareils avec le même système arriveront sur le marché à Noël 2020. Nous n’excluons pas de les voir sur d’autres types d’équipements. Ni que certaines fonctions de Windows 10X finissent par atteindre la version régulière.

Interface et applications

Microsoft a un désordre monumental avec le grand groupe de logiciels pour Windows. L’échec de Windows Mobile et un Windows 8 problématique Ils ont compliqué la stratégie. Microsoft a essayé de corriger la situation avec Windows 10 et l’objectif a été atteint à mi-chemin. Il fonctionne bien sur le bureau (en laissant de côté les autres inconvénients) et également dans la mobilité, mais c’est toujours un hybride loin de l’objectif initial d’un système d’exploitation unique qui élimine tous les composants hérités.

Microsoft a essayé une autre formule avec Windows 10 S et Windows 10 sur ARM, développée à son tour pour la plate-forme “PC toujours connectés” créée en partenariat avec Qualcomm. Cela n’a pas fonctionné non plus, en l’occurrence en raison de l’exécution des applications. L’engagement dans l’UWP (jusqu’à présent sans intérêt pour les utilisateurs ou développeurs) abandonner le support adéquat pour Win32, Est responsable d’un autre fiasco.

Windows 10X est une autre tentative. Il exécutera les applications Win32 en utilisant des «conteneurs», c’est-à-dire en utilisant des technologies de virtualisation. Nous ne connaissons pas la perte de performances que cela entraînera. Il exécutera également des applications universelles UWP et des applications Web progressives (PWA), sûrement les plus intéressantes pour l’avenir.

Quant à l’interface Windows 10X, elle change beaucoup par rapport à la version complète. Plus simple, avec un menu de démarrage qui élimine les “mosaïques vivantes” et peut être utilisé pas de courbe d’apprentissage. La navigation et les fonctionnalités seront familières et un appareil équipé de Windows 10X se sentira comme un membre naturel de la famille actuelle de Windows 10. Microsoft promet.

Wonder Bar, une fonction spécifique pour le pliage

Parmi les derniers développements annoncés par Microsoft lors de la présentation de l’émulateur Windows 10X et des outils de développement, souligne le «Wonder bar«. Vous le saurez car nous en avons vu une partie dans le ScreenPad Plus d’ASUS ou dans une moindre mesure (en raison de sa petite taille) dans le dernier Mac Pro.

Microsoft affirme qu ‘”il permet la familiarité d’un ordinateur portable tout en augmentant la productivité en hébergeant des accélérateurs d’entrée fournis par le système et un trackpad virtuel pour des entrées de précision”. Sur le Surface Neo, la zone du clavier physique peut servir d’écran tactile, elle peut être utilisée pour afficher des choses comme des vidéos ou d’autres contenus indépendamment de ce que l’écran principal ou les commandes de lecture multimédia montrent.

Un écran utilisé comme secondaire qui peut gérer des tâches à partir de l’écran principal, des barres d’outils supplémentaires, de multiples références croisées et des applications complémentaires, en plus d’être utilisé comme lanceur d’application, une interface de contrôle pour certains d’entre eux s’exécutant sur l’écran principal ou Un endroit pour voir des mini-applications. Très utile lorsque nous utilisons ces plis comme un “ordinateur portable” sur le bureau.

Caractéristiques du pliage avec Windows 10X

Microsoft a également détaillé les fonctionnalités générales et les recommandations aux développeurs pour la création d’application sur de nouveaux facteurs de forme et ses possibilités d’utilisation. En général, les applications et les sites Web peuvent être étendus sur les deux écrans, offrir un contenu différent sur chacun d’eux, utiliser le deuxième écran comme clavier, comme panneau complémentaire ou pour afficher les détails du contenu du premier. Nous les résumons:

Tous les appareils à double écran peuvent être pliés, retournés et pivotés. Les deux écrans peuvent être utilisés pour la visualisation ou un écran peut agir comme un clavier virtuel.

Les différents facteurs de forme admettront une grande variété d’activités et permettront à l’utilisateur d’adapter l’appareil à sa situation.

Bien que toutes les applications existantes fonctionnent sur des appareils à double écran sans aucune modification, les développeurs sont censés adopter pleinement les fonctionnalités à double écran lorsqu’ils apportent des modifications à leurs applications.

Par défaut, les applications s’ouvrent dans un état maximisé et occupent un seul écran. En travaillant avec le double écran, les utilisateurs peuvent exécuter deux applications côte à côte et partager le contenu de l’une à l’autre.

Lorsque l’appareil est en position deux écrans (double vertical ou double horizontal), les utilisateurs peuvent étendre une seule application sur les deux écrans, ce qui permettra plus d’espace pour le contenu.

Plein écran individuel. Ceci est similaire à la conception par défaut, sauf que l’interface utilisateur du système (barre des tâches, barre d’état système, barre d’application, titre de l’application) est masquée pour créer une expérience entièrement immersive, idéale pour les jeux et la lecture vidéo.

Le mode étendu est exclusif aux appareils à double affichage. Si vous n’apportez aucune modification à l’application d’origine, elle se comportera comme si elle était affichée sur un grand écran.

Diverses optimisations de conception peuvent être mises en œuvre afin que les applications profitent des fonctionnalités uniques des appareils à double écran.

De quoi avez-vous besoin pour exécuter l’émulateur Windows 10X

Bien que, comme nous l’avons dit, Microsoft ne proposera cette version qu’aux fabricants et non au grand public, tout utilisateur peut déjà tester le système d’exploitation avec l’émulateur publié et cela nécessite les éléments suivants:

L’émulateur utilise Hyper-V avec GPU-PV pour l’accélération matérielle. En plus de l’avoir installé sur le système, pour l’utiliser, votre PC doit répondre aux exigences suivantes:

Windows 10 Professionnel, Entreprise ou Éducation 64 bits

Windows Insider Preview build versions 10.0.19555 ou supérieur

Processeur Intel à quatre cœurs.

8 Go de RAM ou plus. 4 Go pour l’émulateur

15 Go d’espace disque libre. SSD est recommandé

Activation dans le BIOS de support de virtualisation