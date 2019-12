Microsoft quittera Windows 7 sans support technique

Il reste

possibilité de mise à jour gratuite vers Windows 10

Windows 7 le 14 janvier cessera de recevoir le support technique

par Microsoft et des mises à jour de toutes sortes. Aussi ceux de

la sécurité, qui sont les plus importantes de toutes. Le système peut suivre

utilisé, mais ce sera un risque pour la sécurité. Malgré tout ce n'est pas le

final final pour Windows 7, qui est toujours installé dans des millions de

des ordinateurs.

Certaines institutions et entreprises peuvent payer pour se développer

Le support pendant trois ans. Eh bien, son déploiement dans les entreprises est toujours

important et Microsoft ne peut pas fermer les yeux sur ce fait. Ce n'est pas ça

possible pour les utilisateurs privés. En fait, bien que Microsoft envoie

depuis longtemps pour notifier la fin du support, ce sont des notifications

va s'intensifier dans les prochains jours.

Ces notifications afficheront même un message à l'écran

avertissement complet de la fin du cycle de support du système et mise à jour

vers Windows 10. Une mise à jour qui peut être gratuite et légale si nous avons un

Licence Windows 7 en suivant les étapes expliquées ci-dessous.

Bien que le dernier système d'exploitation de Microsoft en théorie

vous avez besoin d'exigences minimales similaires pour exécuter celles de Windows 7, dans

la pratique fonctionne généralement moins bien sur les ordinateurs avec quelques années

et qui manquent de ressources. C'est quelque chose que nous devons apprécier.

Que peut-il se passer si nous continuons à utiliser Windows 7? Dans les

les premiers jours de la fin du support rien du tout. Surtout si l'ordinateur

Vous n'êtes pas connecté à Internet. Quelle est la source d'où proviennent le plus

partie des menaces. Mais au fil du temps, les vulnérabilités du système

Ils seront de plus en plus dangereux.

De plus, en raison du grand nombre d'ordinateurs qui

exécutant Windows 7, il ne serait pas étrange que des logiciels malveillants se développent en particulier

pour attaquer ces machines spécialement exposées. Celui-ci peut profiter de

vulnérabilités des utilisateurs qui continuent à utiliser le système d'exploitation.

Cependant, en cas de

vulnérabilité importante, Microsoft peut exceptionnellement lancer un

correctif de sécurité Quelque chose qui d'ailleurs nous avons déjà vérifié que cela a été fait

avec Windows XP même si Microsoft a cessé de fournir un support technique. Oui par

une raison pour laquelle nous devons continuer à utiliser temporairement un ordinateur Windows 7 est

important d'utiliser des logiciels de sécurité.

Dans tous les cas, il est recommandé de passer à Windows

10, même si ses performances semblent quelque peu diminuées. Dans ce cas, il y a le

possibilité d'étendre la mémoire RAM si l'ordinateur en question le permet,

quel est le composant fondamental pour faire fonctionner l'ordinateur avec

plus de fluidité

Source: LaVanguardia.com

ARP