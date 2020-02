Microsoft rassemble les équipes Windows UX et Surface sous la direction de Panos Panay dans sa dernière réorganisation – .

Le chef de produit de Microsoft, Panos Panay, élargit son champ d’action pour inclure les équipes d’expérience utilisateur Windows. (Microsoft Photo)

Microsoft entame une réorganisation qui placera une partie de l’équipe Windows sous la responsabilité de Panos Panay, chef de produit du géant de la technologie et visage de ses efforts matériels.

Les changements, rapportés pour la première fois par ZDNet, combinent la division matérielle Surface avec les équipes qui conçoivent l’expérience utilisateur pour Windows. Le nouveau groupe s’appellera Windows + Devices, et il combine les équipes Surface et Windows Experience, relevant directement du vice-président exécutif Rajesh Jha. L’ingénierie de base du système d’exploitation restera sous la direction de Jason Zander, vice-président exécutif de Microsoft Azure.

La réorganisation lie Windows et Surface ensemble alors que Microsoft entame une nouvelle ère pour sa division matérielle. Le géant de la technologie prévoit de sortir une paire d’appareils hybrides plus tard cette année, le téléphone Surface Duo pliable et le Surface Neo plus grand. En réunissant Windows et Surface, Microsoft obtiendra plus de collaboration sur la conception des systèmes d’exploitation qui alimentent ces nouveaux appareils.

«Nous pensons que cela améliorera l’expérience client Windows pour l’ensemble de l’écosystème PC», a écrit Panay dans une note interne obtenue par ZDNet. «Concevoir le matériel et les logiciels ensemble nous permettra de faire un meilleur travail sur nos paris Windows à long terme (double écran, diversité de silicium, connectivité, plate-forme d’application, etc.) et d’avoir un seul point de leadership Windows Client Experience conduisant des priorités cohérentes et des ressources sur l’ensemble du client Windows nous aidera tous à accélérer l’innovation et à améliorer l’exécution. »

Nous avons contacté Microsoft pour obtenir des commentaires et nous mettrons à jour ce message si nous vous répondons.

Autrefois produit phare de Microsoft, l’influence de Windows s’est estompée ces dernières années sous la direction de Satya Nadella. Une réorganisation en 2018 a divisé le groupe en deux, envoyant l’ingénierie du côté Azure de la maison et la conception et l’expérience utilisateur au groupe Expériences et appareils. Depuis lors, Windows n’a pas de champion au sein de l’équipe de direction de l’entreprise.

L’affectation d’une partie de la division Windows à Panay est un signe que l’entreprise reste attachée au système d’exploitation en tant que partie principale de l’entreprise, selon CNBC. Panay est une figure de haut niveau au sein de l’entreprise qui a acquis une renommée dans le monde de la technologie pour ses présentations de nouveaux appareils colorés chaque automne.

Voici quelques-uns des autres changements de personnel liés à la réorganisation:

Le vice-président de l’entreprise, Joe Belfiore, qui dirige actuellement l’équipe Windows Experience, passera au groupe Office après avoir pris un congé sabbatique.

Le vice-président de l’entreprise et directeur des équipes Microsoft, Brian MacDonald, prend sa retraite. Il sera remplacé par son collègue CVP Jeff Teper, qui dirigera désormais Teams en plus de OneDrive et SharePoint.

Le CVP Microsoft 365 Kirk Koenigsbauer deviendra le chef de l’exploitation de Jha.