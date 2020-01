Microsoft relance le navigateur Edge sur Windows, macOS

Microsoft Edge, le navigateur Web qui a remplacé Internet Explorer avec la sortie de Windows 10, a subi une refonte spectaculaire au cours de la dernière année pour être reconstruit sur le même code source Chromium sur lequel Google Chrome est basé. Aujourd’hui, la nouvelle version de Microsoft Edge, basée sur Google Chrome, a été officiellement lancée sur Windows et macOS.

Fin 2018, Microsoft a confirmé les rumeurs selon lesquelles la société reconstruisait son navigateur Edge sur Chromium, la base open source de Google Chrome. À l’époque, la raison invoquée était qu’Edge pouvait offrir une «compatibilité améliorée» par rapport au moteur de navigateur EdgeHTML existant. L’annonce a mis Microsoft Edge en ligue avec d’autres navigateurs basés sur Chromium comme Vivaldi et Brave.

Après plus d’un an de travaux de développement et de tests bêta publics, Microsoft, via The Verge, lance officiellement le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium. Alors que Microsoft Edge, dans sa forme d’origine, était à l’origine exclusif à Windows 10, la reconstruction sur Chromium a aidé à ouvrir le navigateur à davantage de plates-formes. Aujourd’hui, vous pouvez télécharger Microsoft Edge pour macOS et toutes les versions actuelles de Windows.

Même une version pour Windows 7 est disponible, malgré le fait que Windows 7 ait atteint la fin de vie plus tôt cette semaine. Sans aucun doute, cela est dû à l’engagement de Google de prendre en charge Google Chrome sur Windows 7 jusqu’en juillet 2021.

Ces plates-formes de bureau supplémentaires suivent le travail déjà effectué pour mettre Microsoft Edge sur Android et iOS. Sur ces plates-formes, Edge utilise le moteur de navigateur préféré / requis de la plate-forme avec une couche de fonctionnalités Microsoft supplémentaires telles que la synchronisation.

Si pour une raison quelconque, vous êtes un fan de Chrome mais pas de Google, Microsoft Edge peut être le navigateur pour vous. Les deux navigateurs ont de nombreux points communs, notamment la possibilité de synchroniser votre historique de navigation et bien plus entre les appareils. L’une des principales différences est que vous faites confiance à Microsoft avec ces informations au lieu de Google.

Les similitudes sont même plus profondes que cela, avec le nouveau Microsoft Edge pouvant utiliser presque toutes les mêmes extensions que Google Chrome peut utiliser. Malheureusement, cela signifie également que Microsoft Edge sera affecté par les changements controversés à venir sur la façon dont les extensions Chrome peuvent et ne peuvent pas fonctionner, collectivement connues sous le nom de Manifest V3.

Edge se distingue de Chrome par ses protections de suivi intégrées qui vous aident à maintenir la confidentialité par défaut et des fonctionnalités pratiques telles que les collections qui vous permettent d’organiser facilement les images et les pages du Web.

À ce jour, Edge est un programme facultatif que vous pouvez choisir de télécharger et d’installer, comme tout autre navigateur alternatif comme Chrome ou Firefox. Ce qui donnera au nouveau navigateur de Microsoft un certain pouvoir d’arrêt, c’est lorsque le nouveau Edge deviendra le navigateur intégré par défaut pour Windows 10.

Verge note que les OEM ont déjà reçu le nouveau Edge, ce qui signifie que les nouveaux appareils Windows 10 devraient commencer à apparaître avec Edge pré-installé. En offrant aux utilisateurs un navigateur multiplateforme compétent, il est possible que les gens ne ressentent plus le besoin d’installer immédiatement Chrome, au fur et à mesure des blagues.

De plus, au cours des prochains mois, Microsoft proposera lentement cette nouvelle version d’Edge aux utilisateurs de Windows 10 via Windows Update. Ce déploiement se fera par étapes progressives jusqu’à ce qu’une version complète et plus large ait lieu en été.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus de nouvelles: