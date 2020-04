Microsoft répond au partenariat cloud Verizon d’Amazon avec de nouvelles zones Azure Edge compatibles 5G, en commençant par AT&T – .

Image Microsoft

Un nouveau service de Microsoft connectera ses services cloud Azure à des réseaux sans fil 5G à l’intérieur de centres de données exploités par des opérateurs sans fil, dans le but d’améliorer les performances des appareils et des applications mobiles telles que les jeux en ligne, les réunions virtuelles à distance et les infrastructures urbaines.

La première des «Azure Edge Zones with carrier» sera lancée en partenariat avec AT&T à Los Angeles à la fin du printemps, a annoncé Microsoft ce matin. Le projet s’appuie sur le travail que Microsoft et AT&T ont commencé à Dallas en novembre dernier. Microsoft laisse également ouverte la possibilité de travailler avec d’autres opérateurs sans fil.

Amazon Web Services et Verizon ont annoncé un partenariat similaire en décembre, connectant les services cloud d’Amazon au réseau 5G de Verizon via AWS Wavelength, avec des clients initiaux tels que Bethesda Softworks et la NFL.

Microsoft affirme qu’il prendra également en charge les connexions aux réseaux privés 5G et LTE via ce qu’il appelle des zones de périphérie privées Azure. Il s’agit d’une émanation de la technologie Azure Stack de Microsoft, qui place les technologies cloud dans des centres de données et des serveurs privés sur site.

Le 26 mars, la société Redmond a acquis la société de solutions de réseaux mobiles Affirmed Networks dans le cadre de cette poussée 5G plus large pour la plate-forme cloud Azure.