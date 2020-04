Microsoft révèle des initiatives plus vertes, y compris un nouvel ordinateur planétaire

Microsoft a annoncé une nouvelle initiative sur la biodiversité dans le but de collecter des données environnementales du monde entier qui seront mises à disposition via un ordinateur planétaire.

La nouvelle initiative a été révélée par le président de Microsoft, Brad Smith, qui a déclaré que la société fournirait à sa communauté d’IA pour la Terre un accès à des ensembles de données environnementales du monde entier. Le géant du logiciel donnera également à la communauté un accès à une plate-forme informatique sur laquelle elle pourra analyser ces ensembles de données.

L’IA pour la Terre a été lancée pour la première fois en 2017 et l’initiative fournit des outils et des compétences en IA pour aider à résoudre les défis environnementaux mondiaux. Cependant, la communauté AI for Earth nécessite un accès beaucoup plus large aux données, aux outils d’apprentissage automatique et la capacité de partager son travail avec d’autres.

Smith a fourni plus de détails sur les raisons pour lesquelles Microsoft veut créer un ordinateur planétaire dans un article de blog, en disant:

«Notre communauté a besoin d’un nouveau type de plate-forme informatique – un ordinateur planétaire, une plate-forme qui donnerait accès à des milliards de points de données collectés par des personnes et des machines dans l’espace, dans le ciel, dans et sur le sol et dans l’eau. Celui qui permettrait aux utilisateurs de rechercher par emplacement géographique au lieu de mot-clé. Où les utilisateurs peuvent passer de façon transparente de poser une question sur les environnements dans leur domaine d’intérêt, à demander où un environnement particulier existe dans le monde. Une plate-forme qui permettrait aux utilisateurs de fournir de nouveaux types de réponses à de nouveaux types de questions en offrant un accès à des outils d’apprentissage automatique de pointe et la possibilité de publier de nouveaux résultats et prévisions en tant que services disponibles pour la communauté mondiale. »

Ordinateur planétaire

Microsoft a également révélé qu’il allait investir davantage dans des domaines de solutions environnementales spécifiques tels que l’identification des espèces, la cartographie de la couverture terrestre et l’optimisation de l’utilisation des terres.

Selon Smith, la société commencera par créer un nouveau partenariat AI for Earth avec le Groupe d’observation de la biodiversité Réseau d’observation de la Terre. La subvention de 1 million de dollars soutiendra des projets qui renforcent les efforts existants pour surveiller la biodiversité de la Terre.

Construire un ordinateur planétaire n’est pas une mince affaire, c’est pourquoi Microsoft a élargi son partenariat avec le fabricant de logiciels de système d’information géographique Esri. La société a déclaré qu’elle rendrait les principaux ensembles de données géospatiales disponibles sur Azure et accessibles via les outils d’Esri plus tard cette année.

Microsoft souhaite également accorder des subventions supplémentaires pour permettre aux organisations de conservation d’accéder aux ensembles de données, aux calculs et à d’autres ressources.

Via ZDNet