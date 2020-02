Microsoft Safe Documents protège tous vos fichiers

Microsoft a annoncé qu’une nouvelle fonctionnalité de sécurité Office 365 ProPlus appelée Documents sécurisés est désormais en avant-première publique pour les clients Microsoft 365 E5 et E5 Security.

Safe Documents protège automatiquement les utilisateurs contre les documents qui cachent des exploits ou des liens malveillants en amenant la puissance du graphique de sécurité intelligent de l’entreprise sur le bureau pour vérifier que les documents sont en sécurité au point de terminaison lui-même.

Bien que la vue protégée aide déjà à sécuriser les documents provenant de l’extérieur d’une organisation, les utilisateurs quittent souvent le bac à sable pour effectuer des tâches telles que l’impression de documents physiques, ce qui rend leurs réseaux vulnérables.

Safe Documents vérifie automatiquement chaque document par rapport aux risques et profils de menace connus avant de permettre leur ouverture. Les utilisateurs n’ont plus besoin de décider eux-mêmes si un document peut être approuvé ou non, ce qui leur permet de se concentrer plutôt sur leur travail.

Intégration d’Application Guard

Bien qu’il ait été introduit pour la première fois dans Edge pour apporter une conteneurisation au niveau matériel au navigateur, Microsoft Application Guard est désormais intégré à Office 365 ProPlus. Application Guard fournit une mise à niveau vers Protected View qui aide les utilisateurs de postes de travail à rester plus sûrs et plus productifs grâce à l’isolation basée sur les conteneurs pour les applications Office.

En utilisant une nouvelle instance de Windows 10 ainsi qu’une copie distincte du noyau, l’application d’Application Guard bloque complètement l’accès à la mémoire, au stockage local, aux applications installées, aux points de terminaison du réseau d’entreprise et aux autres ressources que les attaquants peuvent cibler.

L’outil de sécurité permet aux utilisateurs d’Office d’ouvrir des fichiers Word, Excel ou PowerPoint non fiables dans un conteneur virtualisé où ils peuvent apporter des modifications, imprimer et enregistrer les modifications tout en étant protégé par une sécurité au niveau matériel. Si un fichier non approuvé est malveillant, l’attaque reste contenue tandis que les données utilisateur et l’identité restent intactes.

Si un utilisateur décide ensuite de faire confiance à un document pour l’enregistrer sur le réseau ou de commencer à collaborer avec d’autres, Safe Documents vérifie ensuite qu’il est sûr avant de lui permettre de le faire.

Safe Documents et Application Guard se connectent tous les deux au Centre de sécurité Microsoft, ce qui offre aux administrateurs une visibilité avancée ainsi que des capacités de réponse, notamment des alertes, des journaux, la confirmation que l’attaque était contenue et la possibilité de voir et d’agir sur des menaces similaires dans leur organisation.