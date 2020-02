Microsoft s’apprête à mettre son application antivirus sur iOS et Android

Microsoft a lancé un aperçu de son logiciel antivirus Defender pour Mac au printemps dernier et maintenant, la société se prépare à introduire l’application sur iOS et Android quelque chose cette année. Pour les versions mobiles, on ne sait pas exactement comment cela fonctionnera ni quelles fonctionnalités seront disponibles, mais le logiciel antivirus pour iOS et Android pourrait être davantage axé sur la prévention du phishing.

Microsoft a annoncé qu’il partagerait plus de détails sur Defender Advanced Threat Protection pour iOS et Android la semaine prochaine lors de la conférence RSA (via The Verge).

Bien que la version Mac offre une protection antivirus et des analyses complètes de la machine, The Verge souligne que les versions mobiles – en particulier sur iOS – qui arriveront cette année ne sont pas susceptibles d’offrir la même chose en raison des limitations d’Apple pour les applications iOS tierces.

Les clients mobiles Defender de Microsoft seront probablement très différents des versions de bureau, d’autant plus que la plate-forme iOS d’Apple ne permet pas aux applications de rechercher des logiciels malveillants sur un iPhone ou un iPad. Il existe cependant une variété d’applications antivirus Android. Microsoft rejoindra ce marché en pleine croissance pour empêcher les logiciels malveillants dans les applications Android qui sont téléchargées sur les appareils.

Cela pourrait suggérer que Defender pour iOS peut être orienté pour répondre aux tentatives de phishing plus que la protection contre les virus et peut être quelque chose que le marché des entreprises trouverait précieux à la fois sur iOS et Android.

Microsoft n’a pas partagé quand nous pouvons nous attendre à voir les versions iOS et Android publiées, mais nous pourrons en entendre davantage lors de l’annonce de la conférence RSA.

Dans d’autres nouvelles de Microsoft, le nouvel Office unifié pour iOS a été publié hier. Il intègre Word, Excel et PowerPoint dans une seule application avec de nouvelles fonctionnalités axées sur les mobiles via un nouveau volet d’action. L’application est disponible pour iPhone pour l’instant avec une version iPad en préparation.

En ce qui concerne Microsoft Defender ATP pour Mac, voici comment la société l’a présenté au printemps dernier:

