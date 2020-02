Microsoft se débarrasse définitivement de Cortana sur Android, mais le conserve dans Office 365

Si les utilisateurs de l’application Cortana pour Android et iOS devaient se dire au revoir en janvier dernier, ceux qui l’utilisent encore via Microsoft Launcher pour Android devront faire de même en avril, comme annoncé par la société dans un article dans lequel elle avance plus d’informations sur l’avenir immédiat de son assistant personnel.

La perte ne semble pas importante a priori, car bien que Microsoft Launcher soit l’un des plus populaires de sa catégorie sur le Google Play Store et que de nombreux utilisateurs en soient satisfaits, l’intégration de Cortana ne fait pas partie de ses fonctionnalités phares, selon extraits de la décision qu’ils ont prise. Cependant, Cortana a toujours la faveur de Microsoft, mais pour d’autres tâches.

L’intention de la société est d’éliminer les capacités de Cortana destinées à l’utilisateur domestique, telles que la lecture de musique ou le contrôle d’appareils domestiques intelligents, et de concentrer le produit sur l’utilisateur professionnel et les tâches de productivité. “La prochaine étape dans l’évolution de Cortana apportera une assistance améliorée pour la productivité personnelle comme une mise à jour gratuite de la dernière version de Windows 10 qui arrivera ce printemps”, disent-ils.

Cette nouvelle version et Cortana, comme nous le savons, il sera séparé de Windows 10, mais restera disponible en tant qu’application autonome et restera l’assistant de la suite de productivité Office 365. “Nous mettrons en œuvre de nouveaux services Cortana via Microsoft 365 soutenus par les promesses de confidentialité, de sécurité et de conformité”, soulignent-ils. “La protection de vos données et de votre vie privée est notre priorité absolue, et nous vous donnons le contrôle de vos données.”

La mise à jour Cortana comprend un nouvelle interface basée sur le chat avec lequel interagir à la fois avec le clavier et la voix, bien que ce soient les utilisateurs des États-Unis qui utilisent l’anglais qui pourront essayer ces nouvelles en premier. La gestion de l’agenda, des tâches ou du calendrier, la recherche de personnes et de fichiers ou la vérification des e-mails sont quelques-unes des choses que Cortana facilitera.

Un autre changement important que tout le monde n’aimera pas est que l’accès à Cortana forcera la connexion avec le compte Microsoft, qu’il s’agisse d’un utilisateur ordinaire, d’un utilisateur professionnel ou d’un utilisateur scolaire, ce dont nous avons déjà parlé ces derniers jours, qui affecte Windows 10 dans son ensemble et qui soulève des cloques chez de nombreux utilisateurs.