Microsoft se retire de la Game Developers Conference en raison d’un risque de coronavirus – .

Microsoft a déclaré qu’il n’assisterait pas à la Game Developers Conference à San Francisco en raison de l’épidémie de coronavirus. Sony, Facebook, Unity et d’autres géants du jeu ont précédemment déclaré qu’ils ne participeraient pas.

«La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires dans le monde est notre priorité absolue», a déclaré Microsoft dans un communiqué. «D’autant plus que le monde connaît des risques de santé publique croissants associés au coronavirus (COVID-19).»

La décision intervient un jour après que Microsoft a déclaré qu’il manquerait des prévisions de revenus trimestriels pour son secteur d’activité «Plus d’informatique personnelle» en raison de l’épidémie de coronavirus.

D’autres événements technologiques mondiaux tels que le Mobile World Congress ont été annulés en raison du virus qui a infecté environ 80 000 personnes et tué plus de 2 700. Facebook a annulé sa conférence des développeurs F8 jeudi.