Microsoft signale un nouveau pic d’utilisation des équipes alors que les habitudes de travail changent dans le monde – .

Graphique Microsoft

Les équipes Microsoft ont enregistré un nouveau record quotidien de 2,7 milliards de minutes de réunion au total en une seule journée, le mardi 31 mars, en hausse de 200% par rapport à 900 millions de minutes de réunion le lundi 16 mars, selon un nouveau rapport de la société qui quantifie la soudaine et des changements spectaculaires dans la façon dont les gens travaillent dans le monde.

Il s’agit de l’une des nombreuses plates-formes technologiques qui connaissent une augmentation importante de l’utilisation du COVID-19 et des mandats du travail à domicile dans le monde. La plate-forme de communication et de collaboration Teams de Microsoft est en concurrence avec l’application de discussion en milieu de travail Slack et l’outil de visioconférence Zoom, qui ont également gagné en popularité.

Le nombre de 2,7 milliards de minutes de réunion a été publié dans la première tranche du nouvel indice des tendances de travail de Microsoft, qui, selon la société, combinera des données anonymisées de produits Microsoft 365, des recherches Bing et LinkedIn appartenant à Microsoft pour comprendre les changements dans la façon dont les gens travaillent.

Certaines des conclusions notables du rapport.

Les appels audio seuls ne suffiront pas de plus en plus. Le pourcentage d’appels et de réunions hebdomadaires des équipes avec vidéo a plus que doublé, passant de 21% à 43%, du 2 au 31 mars, car de plus en plus d’États et de pays ont imposé des politiques de refuge sur place pour minimiser la propagation du nouveau coronavirus.

Le travail commence plus tôt et se termine plus tard, avec plus de pauses entre les deux. La société affirme que le délai moyen entre la première et la dernière utilisation des équipes a augmenté de plus d’une heure entre le 1er mars et le 31 mars.

Il y a des signes que ces changements ne seront pas temporaires. Microsoft rapporte que l’utilisation des équipes en Chine continue de croître alors même que de nombreux travailleurs du pays retournent sur leur lieu de travail physique.

La société Redmond a attiré une large attention le mois dernier lorsqu’elle a signalé une augmentation de 775% de l’utilisation de ses services cloud dans les régions où des distanciations sociales et des commandes d’hébergement sur place avaient été imposées. Le nombre a contribué à une augmentation de 7% du cours de l’action de la société pour la journée, mais il s’est avéré que c’était uniquement pour les équipes en Italie. Les actions Microsoft ont augmenté de moins de 1% aujourd’hui, au milieu de gains de marché plus importants.

Avec la publication du nouveau rapport, nous avons demandé à Microsoft des précisions sur la façon dont les minutes de réunion des équipes sont calculées et pourquoi l’entreprise fait la comparaison entre les différents jours de la semaine de travail.

MISE À JOUR, 9 h 45: Microsoft indique que le nombre de minutes est calculé par utilisateur. Par exemple, si deux personnes participent à la même réunion de 10 minutes, cela compte pour 20 minutes de réunion. La société affirme que la comparaison avec les différents jours de la semaine plus tôt en mars n’était pas censée être une comparaison d’une semaine à l’autre mais donner une idée de la croissance globale au cours du mois.

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a mentionné Teams lors d’une discussion sur LinkedIn cette semaine: «Je suis à Seattle, je participe principalement à des réunions Teams», a-t-il déclaré. “Ce groupe de produits a reçu beaucoup de commentaires de ma part.”

La société publie également deux nouvelles fonctionnalités Teams: une fonctionnalité en un clic pour mettre fin aux réunions et un rapport des participants pour les organisateurs de réunions qui inclut des données sur le moment où les participants se joignent et partent.

Le département américain de la Défense utilise Microsoft Teams comme base pour une nouvelle plate-forme de travail à distance pour plus de 4 millions de ses employés afin de soutenir leur capacité à travailler à domicile, selon un rapport publié cette semaine par Inside Defense. Cet arrangement ne semble pas être directement lié au contrat cloud JEDI contesté de 10 milliards de dollars du DoD, qui a été attribué à Microsoft l’année dernière mais est actuellement en suspens dans le cadre d’une contestation judiciaire d’Amazon.